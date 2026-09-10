[핌in현장] 손예진·지창욱·나나, '스캔들'로 만났다…"뜨거운 감정 느끼시길"

[동대문=뉴스핌] 최문선 기자 = 손예진, 지창욱, 나나가 조선시대를 배경으로 인간의 욕망과 사랑을 그린 '스캔들'로 만났다.

9일 서울 JW 메리어트 동대문 스퀘어에서는 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 정지우 감독과 배우 손예진, 지창욱, 나나가 참석했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 나나(왼쪽부터), 손예진, 지창욱이 9일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 '스캔들' 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 2026.09.09 khwphoto@newspim.com

'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 '조씨부인'과 조선 최고의 연애꾼 '조원'이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'의 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈다.

정지우 감독은 "'스캔들'은 18세기에 쓰인 프랑스 원작 소설을 조선으로 배경을 바꾼 이야기"라며 "어렸을 때부터 유대감이 깊은 두 남녀가 마음에 미련이 남아 게임을 시작하게 되고, 그 게임에 말려든 새로운 얼굴이 등장한다. 세 사람의 사이가 편지를 주고받으며 드러나는데 예측할 수 없는 사건이 펼쳐지는 이야기"라고 소개했다.

이어 "우리가 생각하는 것보다 조선 후기가 정교하고 세련된 사회였던 것 같다. 멋지게 그리고 싶었다"며 "조씨부인과 희연이라는 캐릭터 사이의 관계는 이전 이야기에서는 만들어진 적 없던 이야기다. 그 관계를 생생하게 만들고 싶었다"고 연출 의도를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 손예진이 9일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 '스캔들' 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 2026.09.09 khwphoto@newspim.com

손예진은 정지우 감독과의 작업을 선택 이유로 꼽았다. 그는 "정지우 감독과 작품을 해보고 싶었다. '스캔들'을 한다는 이야기를 듣고 조씨부인을 제안받았을 때 영화로 봤던 기억이 있어서 시리즈로 어떻게 풀어갈지 호기심이 있었다"며 "조씨부인의 매력이 컸다"고 말했다.

이어 "그런 감정을 표현할 수 있는 나이가 되지 않았을까 싶었다. 인간의 욕망을 이야기하면서 욕망이 금기된 조선시대가 배경이라는 점, 오랜만에 사극을 한다는 것이 선택의 이유"라고 덧붙였다.

지창욱은 "위험한 관계라는 고전 소설이 원작이다. 원작이 주는 인물들의 미묘한 감정이나 관계들이 흥미로웠다"며 "2026년에 재해석해서 시리즈로 만든다고 했을 때 흥미롭다는 생각이 들었다"고 말했다.

특히 "손예진, 나나라는 정말 색이 다른 두 동료 배우들과 함께 연기한다는 것 자체가 재밌는 경험이었고 작업이었다"고 두 배우와의 호흡을 전했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 나나가 9일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 '스캔들' 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 2026.09.09 khwphoto@newspim.com

나나는 정지우 감독에 대한 오랜 팬심을 드러냈다. 그는 "오래 전부터 정지우 감독님의 팬이었다. 감독님이 연출하는 사극, '스캔들'은 어떻게 리메이크될까 하는 궁금증에서 시작했다"고 밝혔다.

이어 "안희연이라는 역할은 지금까지 보여드리지 않았던, 내 안에 깊이 자리 잡고 있던 성격의 인물이었다"며 "내 모습 그대로를 대입해서 잘 표현할 수 있겠다고 생각했다"고 말했다.

세 배우를 캐스팅한 이유에 대해 정 감독은 "선택을 한 게 아니라 선택받은 것"이라고 표현했다.

정지우 감독은 "손예진과 조씨부인을 작업하고 싶은 마음이 첫 번째였다. 이야기 전체를 어깨에 얹고 캐릭터를 믿게 만들어서 드라마 전체를 책임지는 힘이 슈퍼히어로 같다"고 극찬했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 지창욱이 9일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 '스캔들' 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 2026.09.09 khwphoto@newspim.com

지창욱에 대해서는 "조원이라는 캐릭터는 다정한 사람이다. 지창욱이 전에 작품에서 보여준 다정한 모습이 좋았다. 그래서 함께하고 싶었다"며 "거기에 유머까지 크게 한 스푼 더해져서 감사했다"고 말했다.

나나에 대해서는 "희연이라는 캐릭터가 소위 말하는 전통적인 여인상에서 벗어나 있기를 원했다. 나나 배우가 썩 어울린다고 생각했고, 캐릭터를 믿게 만드는 힘에 감탄하면서 작업했다"고 설명했다.

손예진이 연기한 조씨부인은 어릴 때부터 주체적이고 독립적인 여성이다. 글과 그림에 뛰어난 재능을 지녔지만 여성의 재능을 펼칠 기회가 제한적이었던 조선시대의 현실 속에서 사대부의 부인인 조씨부인의 이름으로 살아간다. 조원과의 관계에서 좌절을 경험한 뒤 조씨부인이 된다.

손예진은 "조원은 어릴 때부터 주체적이고 독립적인 여성이다. 글과 그림에 뛰어난 재능을 가지고 있다. 하지만 조선시대에는 여성의 재능을 펼칠 기회가 제한적이었다"며 캐릭터를 설명했다.

이어 "조씨부인의 정숙한 표정과 말하는 대사, 진짜 조씨부인의 속마음이 다 달랐다. 미묘하고 섬세하게 디자인하지 않으면 캐릭터를 살릴 수 없을 것 같았다"고 연기 과정에서 중점을 둔 부분을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 나나(왼쪽부터), 정지우 감독, 지창욱, 손예진이 9일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 '스캔들' 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 2026.09.09 khwphoto@newspim.com

지창욱은 명망 높은 가문 출신으로 왕의 인정을 받은 인재이지만 쾌락을 좇으며 살아가는 조원으로 분한다. '조선 최고의 연애꾼'이라는 수식어가 붙은 인물이다.

지창욱은 "작품을 다 끝내놓고 보니 최고의 연애꾼이 맞았나라는 생각이 들었다. 혼돈 그 자체였다"며 "감독님께 많이 의지했다. 작품을 보고 감독님께 감사했다"고 말했다.

나나가 맡은 희연은 혼례를 올리기도 전에 남편을 잃고 당시 사회가 정해놓은 운명에 따라야 했던 여인이다. 폐쇄적인 삶을 살아가던 그는 조원을 만나며 자신의 삶을 주체적으로 선택하고 싶다는 욕망을 품게 된다.

나나는 "희연은 내 유년시절 성격과 닮아 있다. 그런 부분을 되새기면서 연기하려고 노력했다"며 "수월하게 희연의 감정을 받아들이고 이해할 수 있었다"고 전했다.

'스캔들'만의 독특한 표현 방식에 대해서도 정지우 감독은 언급했다. 그는 "판소리로 시작하고 판소리로 마무리되는 구조"라며 "한국 관객들에게 판소리가 얼마나 아름다운지 소개하고 싶은 마음이 있었다. '스캔들'을 보실 때 판소리가 어떻게 작용하는지 주의 깊게 봐주시길 바란다"고 당부했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 나나(왼쪽부터), 손예진, 지창욱이 9일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 '스캔들' 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 2026.09.09 khwphoto@newspim.com

앞서 2003년에도 같은 원작을 바탕으로 한 영화가 제작된 만큼 배우들은 기존 작품과의 차별점에 대해서도 이야기했다.

손예진은 "2003년도에 영화가 있었는데 우리는 시리즈로 풀다 보니 각 인물의 서사가 들어가 있다"며 "배우로서 욕심나는 매체가 될 수도 있다고 생각했다. 기억을 못 하시는 분들도, 아예 모르시는 분들도 많다. 새롭게 봐주시지 않을까 싶다"고 말했다.

끝으로 정 감독은 "낮에는 맛있는 거 드시고 밤에는 '스캔들'을 보시면 재밌는 명절이 될 것"이라고 작품에 대한 자신감을 드러냈다.

나나는 "'스캔들'은 뜨겁다는 생각이 든다. 보시면서 뜨거운 감정을 느끼시면서 즐겨주시길 바란다"고 관전 포인트를 전했다.

넷플릭스 시리즈 '스캔들'은 오는 18일 오직 넷플릭스를 통해 공개된다.

moonddo00@newspim.com