"원한다면 베팅해 보라"...베선트, 엔화 강세 맞서는 트레이더들에 경고

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 스콧 베선트 미국 재무장관이 엔화 강세를 유도하려는 자신의 움직임에 맞서 거래하는 트레이더들을 향해 "원한다면 나에게 반대로 베팅해도 된다"며 정면으로 도발했다.

일본은행(BOJ)과 일본 정부가 앞으로 어떻게 움직일지 자신이 상당히 정확하게 파악하고 있다며, 외환시장에 개입하는 과정에서 자신이 사실상 '정보 우위'를 갖고 있다고 강조했다.

베선트 장관은 8일(현지시간) 텍사스주 서던메소디스트대학(SMU)에서 열린 행사에서 최근 외환시장 개입을 둘러싼 자신의 입장을 설명하면서 이같이 말했다고 블룸버그통신이 보도했다.

그는 "'재무장관이 위험을 감수하고 있다'는 말을 들을 때마다 생각하지만, 이것은 나에게 꿈과 같은 상황"이라며 "나에게는 비대칭적인 정보가 있다"고 말했다.

이어 "이제 내가 도박장 주인(하우스)"이라며 "우리가 일본 엔화에 개입할 때 일본 측과 BOJ가 어떻게 움직일지, 일본 당국이 무엇을 할지에 대해 상당히 정확하게 파악하고 있다"고 강조했다. 그러면서 "내 견해에 반대해 베팅하고 싶다면 그렇게 해도 된다"고 말했다.

스콧 베선트 미 재무장관 [사진=로이터 뉴스핌]

헤지펀드 운용사를 이끌었던 경력이 있는 베선트 장관은 지난 7월 31일 미국과 일본이 함께 단행한 엔화 매수 개입을 사례로 들었다.

당시 엔화 가치는 공동개입 직후 급등했지만 이후 상승폭을 되돌렸다. 시장에서는 미국 재무부가 외환시장 개입에 사용할 수 있는 자금이 제한적이라는 점을 지적하면서 개입의 지속적인 효과에 의문을 제기하기도 했다.

그럼에도 최근 엔화는 다시 강세를 보이고 있다. 달러/엔 환율이 1달러=155엔 선을 돌파하면서 기술적 매수세가 붙은 데다, BOJ의 추가 금리인상 기대가 엔화 가치를 떠받치는 근본적인 요인으로 작용하고 있다.

BOJ는 오는 17~18일 금융정책결정회의에서 기준금리를 현재 1.0%에서 1.25%로 25bp(0.25%포인트) 인상할 방침인 것으로 전해졌다. 시장에서는 이번 인상 이후 BOJ가 추가 금리인상 속도를 높일 가능성도 열어두고 있는 것으로 보고 있다.

베선트 장관은 지난 1년 동안 엔화를 지지하기 위해 일본 정부가 반복적으로 외환시장에 개입하기보다는 BOJ가 금리를 인상하는 것이 바람직하다는 입장을 여러 차례 내비쳤다.

미국 행정부가 일본의 통화정책과 엔화 흐름에 공개적으로 강한 관심을 보이는 가운데 나온 이번 발언은 미국이 일본의 환율 정책에 한층 적극적으로 관여하고 있음을 보여준다.

일본 측도 미국과의 환율 공조를 이어가고 있다. 일본 재무상은 8일 미국과 공동으로 엔화 매수 개입을 단행한 이후에도 일본의 환율 정책 기조에는 변화가 없으며, 당국은 질서 있는 외환시장 유지를 목표로 하고 있다고 밝혔다.

일본은 지난 한 달간 사상 최대 규모의 엔화 매수 개입에 필요한 자금을 마련하기 위해 미국 국채를 포함한 해외 증권 보유분 일부를 매각했을 가능성도 제기되고 있다. 일본의 미 국채 매각이 미국 장기금리에 미칠 영향을 둘러싸고 워싱턴에서도 우려가 나오고 있다.

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