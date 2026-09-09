"못 버티겠다" 조직원 자진신고…서면 유흠주점서 가짜 양주 사기조직 무더기 검거

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취객 유인 및 가짜 양주 제공

조직원 신고로 수사 본격화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 서면 일대 유흥주점 5곳을 거점으로 가짜 양주 판매와 술값 사기를 벌인 조직이 경찰에 적발됐다.

부산경찰청 광역범죄수사대는 범죄단체조직·가입·활동과 사기, 특정경제범죄법 위반 혐의(재산국외도피)로 총책 등 61명을 검거하고, 이 가운데 1명을 구속했다고 9일 밝혔다

경찰이 압수한 가짜 양주[사진=부산경찰청] 2026.09.09

이들은 지난 2022년 4월부터 부산 서면 일대 유흥주점 5곳을 기반으로 가짜 양주 제조·판매 등 목적으로 범죄단체를 결성해 수십억 원 규모 사기 범행을 저지른 혐의를 받고 있다.

이들은 취객을 유인한 뒤 인터넷뱅킹이나 현금 결제로 선결제를 유도하고 휴대전화 비밀번호 등을 알아낸 다음 미리 제조한 가짜 양주를 제공한 것으로 조사됐다.

손님이 잠든 사이에는 빈 양주병을 테이블에 올려놓고 술값을 부풀린 뒤 임의로 계좌 이체를 하거나 카드로 결제하는 방식으로 돈을 빼돌린 것으로 파악됐다.

경찰은 영업장부와 계좌 거래내역을 분석해 35억 원 상당의 가짜 양주 판매 내역을 확인했다. 약 1년 6개월 동안 피해자 1000여 명을 상대로 확인 작업을 벌여 진술을 확보한 피해자 58명을 기준으로 약 1억 원의 피해 규모를 특정했다.

수사 과정에서는 내부 조직원에 대한 폭행과 가혹행위도 드러났다. 경찰은 조직 이탈을 막기 위해 자해를 강요하거나 기절시킨 정황도 확인했다.

총책은 텔레그램으로 범행을 지시하고 보고받으며 가짜 주류 제조와 판매를 총괄한 혐의를 받는다. 실장은 내부 규율을 어긴 종업원을 폭행하며 조직을 관리했고 마담과 웨이터, 호객꾼, 여성접객원도 각각 역할을 분담한 것으로 확인됐다.

가혹행위를 견디지 못한 조직원 6명이 자진 신고하면서 수사는 본격화됐다. 경찰은 신고 사실이 들통나 차량 감금이 이뤄진 정황을 확인한 뒤 감금 차량을 추적하고 112상황실과 지구대를 연계해 총책을 신속히 검거했다.

총책 검거 뒤 해외로 달아난 공범 2명에 대해서는 인터폴 적색수배를 요청했다. 이들에게 가상화폐로 도피자금을 지원하려 한 조직원도 추가 검거하고, 도피자금 2억 원 상당을 압수해 기소 전 추징보전도 받아냈다.

경찰은 재판 과정에서 일부 조직원이 진술을 번복한 사실도 확인했다. 총책 주도로 사전 대책 회의가 열린 정황까지 확보한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "이번 사건은 유흥주점에서 발생한 단순 술값 사기 범행이 아니라, 남성 취객을 주표적으로 삼아 만취하면 쉽게 기억하지 못한다는 점과 유흥업소 출입 사실이 발각될 것을 우려해 적극적으로 신고 또는 항의하지 못한다는 점을 악용한 교묘하고 조직적인 사기 범행"이라고 말했다.

이어 "국민들의 일상생활을 침해하는 조직적 사기 범죄에 대해서는 끝까지 추적하겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com