넥슨, 신작 MMORPG '템빨: 오버기어드' 티저 공개...연내 출시

AI 핵심 요약beta
- 넥슨은 9일 신작 MMORPG 템빨: 오버기어드 티저를 공개했다.
- 40초 영상은 검 시점 전투로 세계관과 대규모 전투를 예고했다.
- 연내 출시를 목표로 PC·모바일 크로스플랫폼으로 선보일 예정이다.
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웹소설·웹툰 13억뷰 IP 기반...10월부터 정보 순차 공개
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 넥슨은 그레이게임즈가 개발 중인 신작 MMORPG '템빨: 오버기어드(OVERGEARED)'의 시네마틱 티저 영상을 공개했다고 9일 밝혔다.
공식 유튜브 채널을 통해 공개된 40초 분량의 영상은 게임의 핵심 요소인 무기 '검'의 1인칭 시점을 활용해 세계관과 전투 장면을 담았다. 캐릭터가 다양한 무기를 든 동료들과 거대 몬스터에 맞서는 모습을 통해 장비 중심의 대규모 전투를 예고했다.
템빨: 오버기어드는 연내 출시를 목표로 개발 중이다. 넥슨이 국내를 비롯해 대만, 홍콩, 마카오 지역 퍼블리싱을 맡으며 PC와 모바일 크로스플랫폼으로 선보일 예정이다.
넥슨은 오는 10월부터 공식 티저 사이트와 유튜브 채널을 통해 개발 현황과 주요 콘텐츠 등 게임 관련 정보를 순차적으로 공개할 계획이다.
템빨: 오버기어드는 글로벌 인기 IP '템빨'을 기반으로 한 MMORPG다. 원작은 카카오페이지에서 국내 웹소설·웹툰 합산 13억뷰를 기록했으며, 아시아 웹소설 플랫폼 '우시아월드' 인기 1위에 오른 바 있다. 일본 전자만화·소설 플랫폼 '픽코마'에서는 누적 좋아요 8528만을 기록하고 '픽코마 어워드 2023'을 수상했다.
flurry327@newspim.com