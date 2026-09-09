'도림사거리역세권' 도림동 일대 45층-1600가구 재개발 신통기획 확정

출퇴근·등하교 등 주요 동선 '그늘 보행권' 재편

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 신안산선 도림사거리역 역세권으로 탈바꿈할 영원초등학교 뒷편 노후저층주거지역이 가로숲 공원과 쾌적한 보행 공간을 품은 최고 45층, 약 1600가구 규모 새 아파트단지로 거듭난다.

9일 서울시에 따르면 이같은 내용을 담은 영등포구 도림동 133-1 일대 재개발 신속통합기획이 확정됐다.

대상지 위치도 [자료=서울시]

대상지는 1960년대 영등포 준공업지역의 배후 주거지로 형성된 이후, 영등포역 일대의 공장이적지 개발, 남측 신길재정비촉진지구 등 주변 개발에서 소외돼 저층 노후주거지로 남아있는 곳이다. 최근 역세권 신설 등 주변 개발에 따른 유동인구 증가가 예상되고 있어 체계적인 정비 필요성이 제기된 지역이다. 특히 대상지 내부는 폭 4~8m의 협소한 일방도로와 보차혼용 구간, 다수 노상주차장 등 교통환경이 열악하다.

이에 서울시는 역세권 신설에 따른 지역 변화와 폭염 등 기후 변화에 선제적으로 대비해 '역세권 활력과 가로숲 그늘길이 어우러져 미래 변화를 선도하는 주거단지'를 기본방향으로 설정하고, 녹색·보행공간 조성과 교통체계 정비 및 생활SOC 확충을 포함한 종합적인 계획안을 마련했다.

이번 신통기획안은 대상지의 입지적 장점을 극대화하기 위해 ▲가로숲공원과 역세권·도신로변 보행공간을 연계해 '그늘보행권' 실현 기반 마련 ▲교통수요 대응한 도로체계 정비 ▲주민편의를 고려한 공공시설 확충 ▲지역 여건을 고려한 단계적 스카이라인 형성 ▲용도지역 상향 및 보정계수 등 맞춤형 인센티브 적용을 핵심으로 담았다.

첫째, 신설되는 도림사거리역과 생활가로를 따라 가로숲공원을 배치하고, 시민의 생활동선을 따라 그늘이 이어지도록 보행공간을 연결한다. 도림사거리역 인근에는 신설 역사와 연계한 광장형 가로숲공원을, 보행량 증가가 예상되는 도신로변 보행결절부에는 가로숲공원을 조성한다. 출근·등교와 대중교통 이용 등 일상적인 이동 경로에 연속적인 그늘을 확충해 '그늘보행권'의 실현 기반을 마련한다.

둘째, 주변 개발과 연계한 도로 확폭 및 진출입도로 기능 확보로 가구수·교통량 증가에 대응하는 체계적 교통체계를 구축한다. 대상지 주요 진출입 도로인 도림로112길은 기존 보차혼용도로(폭 4~8m)에서 왕복 3차로(폭 15m)로 대폭 확폭해 원활한 차량 진출입을 도모하고 대상지 북측 2개소, 남측 1개소로 총 3개소의 차량진출입구를 확보해 일부 도로로의 교통 쏠림 현상을 최소화했다.

도신로29길은 연접한 도림1구역 개발과 연계해 기존 2차로(폭 15m)에서 5차로(폭 20~25m)까지 대폭 정비한다. 회전차로 분리로 차량 흐름을 원활히 하는 한편, 특히 도림초등학교와 접한 구간에는 보도 확장 및 건축한계선을 연계해 폭 8~10m의 안전한 통학로를 조성한다. 대상지 남측 도신로는 기존 5차로(폭 25m)에서 6차로(폭 30m)로 확폭하고 가감속차로를 설치해 단지 진입에 따른 주변 도로의 부담을 줄였다.

셋째, 지역에 필요한 공공보건지소 신설과 파출소 확장 등 주민 맞춤형 공공·생활 인프라를 확충한다. 영등포구 관내 공공보건의료 서비스 강화를 위해 신설 역사 북측에 보건지소를 신설하고 치안 수요 증대를 고려해 도림치안센터는 확대·재배치한다. 도신로변 및 역세권 일대는 근린생활시설, 단지 내 주요 보행로에는 개방형 커뮤니티시설을 배치해 지역으로 열린 생활공간을 형성할 계획이다.

넷째, 지형 단차를 고려한 입체적 대지 조성과 북측 유치원 및 초등학교, 역세권 신설 등을 다각도로 고려해 최고 45층의 다변화된 높이계획을 수립한다. 또한 용도지역을 제2종일반주거지역(7층)에서 제3종일반주거지역으로 상향하고 사업성 보정계수 1.74를 적용해 사업 실현가능성을 높였다. 대상지 용적률은 300% 수준이다.

아울러 대상지 고저차를 고려해 3단의 대지를 조성하고, 단차 발생 구간은 데크 하부 커뮤니티시설 및 회랑 등으로 입체적·실용적으로 활용한다. 북측 학교시설과 저층주거지 주변에는 중저층 주동, 역세권 진입부와 생활가로변에는 다양한 높이의 주동을 배치하고, 단지 중앙에는 최고 45층의 랜드마크 주동을 계획한다.

이번 도림동 133-1 일대 재개발 신속통합기획 확정으로 서울시 전체 311개소 중 199개소의 기획이 완료됐다. 김창규 서울시 도시공간본부장은 "도림동 133-1 일대는 신안산선 도림사거리역 신설과 주변 개발로 큰 변화가 예상되는 곳"이라며 "이번 신속통합기획에는 폭염 속에서도 누구나 안전하고 편안하게 걷고, 기다리고, 쉴 수 있도록 '그늘보행권'의 취지와 원칙을 반영했다"고 말했다. 이어 "가로숲공원과 생활가로를 연계한 그늘길을 조성해 미래 변화를 선도하는 역세권 대표 주거단지로 거듭나길 기대한다"고 강조했다.

donglee@newspim.com