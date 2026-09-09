[프로축구] 2005년생 성예건, 데뷔 두 달만에 K리그 '8월의 영플레이어'

AI 핵심 요약beta
- 부천FC 성예건이 9일 8월 이달의 영플레이어상을 받았다
- 지난 7월 데뷔한 성예건은 두 달 만에 첫 수상을 했다
- 성예건은 8월 6경기 2골로 부천의 승리를 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 부천FC1995의 '2005년생 신예' 성예건이 프로 무대에 데뷔한 지 단 두 달 만에 K리그1 최고의 샛별로 인정받았다.
한국프로축구연맹은 9일 성예건을 2026시즌 8월 '이달의 영플레이어 상' 수상자로 선정했다고 공식 발표했다. 지난 7월 K리그 무대에 첫발을 내디딘 성예건은 두 달 만에 개인 첫 수상의 기쁨을 누리게 됐다.
'이달의 영플레이어 상'은 매달 K리그1에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 유망주에게 주어진다. 한국 국적의 만 23세 이하(2003년 이후 출생)이면서 데뷔 3년 차 이하(2024시즌 이후 데뷔), 소속팀 전체 경기 시간의 절반 이상을 소화한 선수가 대상이다. 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 평가와 투표로 최종 수상자를 가린다.
이번 8월 상은 K리그1 21라운드부터 26라운드까지 총 6경기를 평가 기준으로 삼았다. 후보군에는 성예건을 비롯해 손정범(FC서울), 서재민(인천 유나이티드), 문민서(광주FC) 등 8명의 신예가 이름을 올렸다. 치열한 경합 끝에 성예건이 TSG 위원들의 가장 많은 표를 얻었다.
성예건은 8월에 열린 6경기에 모두 출전해 2골을 터뜨리며 부천의 공격을 이끌었다. 효율성과 결정력이 단연 돋보였다. 21라운드 강원FC전에서 쐐기골을 터뜨려 3-0 대승을 도왔고 23라운드 전북 현대전에서는 경기 균형을 깨는 선제골을 작렬해 3-2 승리를 견인했다. 부천은 성예건이 득점한 두 경기에서 모두 승리를 거뒀다.
psoq1337@newspim.com