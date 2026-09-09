인천가족공원 추석 당일 차량 전면 통제…인천시 추석 연휴 교통·안전 대책 추진

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 19일부터 10월 5일까지 성묘대책을 시행했다.
- 추석 연휴 24~26일 봉안당을 조기 개방했다.
- 25일 일반차량 통제와 무료 셔틀버스를 운행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 추석을 맞아 인천가족공원을 찾는 성묘객들의 안전과 교통 혼잡을 줄이기 위한 종합대책을 마련했다.
인천시는 이번 달 19일부터 10월 5일까지를 '성묘대책 기간'으로 정하고 인천가족공원에 대한 교통·안전 대책을 마련, 추진한다고 9일 밝혔다.
성묘객이 몰릴 것으로 예상되는 추석 연휴인 24~26일 사흘간은 봉안당 개방 시간을 오전 8시에서 오전 6시로 2시간 앞당긴다.
추석 당일인 25일에는 오전 6시부터 오후 5시까지 승화원 운구차량을 제외한 일반 차량의 가족공원 진입이 전면 통제된다.
시는 시민 편의를 위해 오전 8시~오후 5시까지 인천지하철 부평삼거리역 2번 출구와 인천가족공원 대형주차장을 오가는 외부순환 셔틀버스와 가족공원 내부를 도는 셔틀버스 등 무료 셔틀버스 10대를 운행하기로 했다.
또 이 기간 가족공원 인근 제일고등학교 운동장을 임시주차장으로 개방한다.
추석 당일을 제외한 연휴 기간에는 현장 교통 상황에 따라 차량 진입을 탄력적으로 통제하고 불법 주·정차 단속도 병행할 예정이다.
안전관리도 강화된다.
인천시와 소방·경찰 등 관계기관이 현장 질서 유지에 나서고 대형주차장에는 119구급차량을 배치해 응급 상황에 대비한다.
또 봉안당 고인 위치 안내 키오스크를 운영하고 평온당과 별빛당에는 각각 5곳의 임시 제례실을 사흘간 설치한다.
가족공원 방문이 어려운 시민들을 위한 온라인 성묘 서비스는 언제든지 이용할 수 있다.
온라인 차례와 고인 사진·동영상 확인, 유가족 메신저, 고인 위치 안내 등의 서비스를 제공하고 있다.
인천시는 성묘객 분산을 위해 사전 성묘와 온라인 성묘를 적극 활용하고 추석 당일에는 가급적 대중교통을 이용해 줄 것을 당부했다.
인천가족공원 이용과 차량 통제에 관한 자세한 사항은 인천시설공단 인천가족공원사업단(☎ 032-456-2320)에서 확인할 수 있다.
hjk01@newspim.com