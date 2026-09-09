김기표 의원 "한동훈, 수사기록 조각내 선동… 검사 시절 버릇 못 버린 것"

AI 핵심 요약beta
- 김기표 의원이 8일 한동훈 의원의 녹취 공개를 비판했다
- 녹취 일부만으로는 사건 전체를 알 수 없다고 지적했다
- 검찰이 전체 자료 검토 뒤 기소하지 않았다고 주장했다
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"짜깁기 자료로 교묘하게 선동"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김기표 더불어민주당 의원이 한동훈 무소속 의원을 향해 "검찰 수사기록을 입맛대로 조각내 공개하며 김승원 법무부 장관 후보자를 공격하는 것은 사악하고 못된 짓이거나, 검사 시절부터 사람 하나를 타깃 삼아 억지로 우기고 몰아가던 버릇을 못 버린 것"이라고 비판했다.
9일 정치권에 따르면 김 의원은 지난 8일 자신의 페이스북을 통해 김 후보자 관련 녹취 자료를 언급하며 "몇 줄의 녹취만으로는 사건의 전체 모습을 알 수 없는데, 한 의원은 그 몇 줄을 떼어내 마치 수사 결과 전체가 그랬던 것처럼 이야기한다"고 지적했다.
이어 김 의원은 "수사기관은 녹음파일을 확보하면 녹취에 등장하는 말만 그대로 믿고 결론을 내리지 않는다. 그 말이 발언자의 이해관계에 따라 과장된 것은 아닌지, 다른 사람의 진술과 일치하는지, 객관적인 자료와 맞아떨어지는지, 실제 행위와 결과로 이어졌는지를 하나하나 크로스체크하는 과정을 거친다"며 "그래야 정확한 사실관계가 정리되고, 그것이 바로 맞는 증거판단의 방식"이라고 설명했다.
그는 "당시 윤석열 검찰에서는 한 의원이 지금 공개하고 있는 녹취를 포함해 다른 여러 자료를 확보해 수사했을 것"이라며 "전체 자료를 검토한 검찰은 결국 김 후보자를 기소할 수 없다고 판단한 것"이라고 목소리를 높였다.
계속해서 김 의원은 "한 의원은 검사 시절 본인이 무리하게 기소한 사건이 무죄 판결이 나면, '증거가 문제이지, 저놈은 범죄자가 맞다'며 정신승리나 하고 있었을 것"이라고 날을 세웠다.
아울러 김 의원은 "저렇게 짜깁기를 한 자료를 가지고 특유의 확신에 찬 투로 교묘하게 선동하면서, 마치 본인만이 이 세상의 유일한 정의이자 선(善)인 양 흉내내는 재주는 정말 뛰어난 사람"라고 썼다.
seo00@newspim.com