[특징주] 가온전선, 캐나다 전력시장 진출 소식에 18%대 강세

AI 핵심 요약beta
- 가온전선이 9일 캐나다 전력시장에 진출했다.
- 가온전선은 캐나다 공공 전력회사에 MV 케이블을 공급했다.
- 가온전선은 북미 공공 전력망으로 사업을 넓힌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 데이터센터·반도체 중심에서 공공 전력망으로 사업 영역 확대
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 가온전선이 캐나다 전력시장에 진출했다는 소식이 9일 장 초반 강세를 보이고 있다. AI 데이터센터와 반도체 공장 등에 이어 북미 공공 전력망으로 사업 영역을 넓히면서 북미 시장 확대 기대감이 반영되는 모습이다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 18분 기준 가온전선은 전 거래일 대비 4만500원(17.80%) 오른 26만8000원에 거래되고 있다.
가온전선은 캐나다 서부 주요 공공 전력회사에 중전압(MV) 케이블을 공급했다고 이날 밝혔다. 캐나다 전력시장에 제품을 수출한 것은 이번이 처음이다.
이번 공급을 통해 가온전선은 그동안 AI 데이터센터, 반도체 공장, 발전소 등 민간 산업시설을 중심으로 진행해 온 북미 사업을 공공 전력망 분야까지 확대하게 됐다.
가온전선은 캐나다 시장 진출을 계기로 북미 사업 확대에 속도를 낼 계획이다. 본사와 미국 노스캐롤라이나주 생산법인(LSCUS)의 공급망을 활용해 현지 대응력을 높인다는 구상이다.
rkgml925@newspim.com