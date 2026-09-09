락앤락, 1~2인 가구 겨냥 '레트로 마켓 시리즈' 출시

AI 핵심 요약beta
- 락앤락이 9일 레트로 마켓 시리즈를 출시했다
- 1~2인 가구 맞춤 용량과 실용 기능을 담았다
- 21일까지 카카오메이커스서 단독 선론칭했다
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카카오메이커서 21일까지 단독 기획전
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 글로벌 홈앤리빙 기업 락앤락이 현대인의 라이프스타일에 맞춘 새로운 주방용품 라인업 '락앤락 레트로 마켓 시리즈'를 출시하고, 오는 21일까지 카카오메이커스에서 단독 선론칭 기획전을 진행한다고 9일 밝혔다.
락앤락 레트로 마켓 시리즈는 1~2인 가구의 변화된 식생활 트렌드에 맞춘 용량과 실용적인 기능이 특징이다. 장기간 식재료를 보관하기보다 필요한 만큼 자주 꺼내 빠르게 소비하는 라이프스타일을 반영해 조리부터 보관, 식사로 이어지는 사용 흐름에 최적화했다.
디자인은 80~90년대 슈퍼마켓 포스터와 식재료 그래픽에서 모티브를 얻었다. 토마토, 시금치, 당근, 머스터드, 블루베리 등 친숙한 식재료를 연상시키는 컬러풀한 색감을 적용해 레트로 특유의 감성을 살렸다.
신제품 라인업은 활용도가 높은 6종으로 구성됐다. 푸쉬톡 용기·스택업 용기·스팀톡 유리용기·스팀톡 실리콘용기·실리콘 지퍼백·데일리 도시락 등이다.
'푸쉬톡 용기'는 양쪽 버튼 캡을 눌러 간편하게 열 수 있으며 스팀홀이 있어 전자레인지 조리 시 내용물을 촉촉하게 유지해 준다. BPA FREE 소재를 사용해 안심하고 쓸 수 있다. '스택업 용기'는 적층이 가능한 모듈형 구조로 냉장고 수납 효율을 높였으며, 스크류 방식의 실리콘을 적용해 누수를 방지했다.
'스팀톡 유리용기'는 내열유리 소재와 플래티넘 실리콘 캡·손잡이를 적용해 조리 후 별도 용기 없이 식탁에 올릴 수 있도록 편의성을 높였다. '스팀톡 실리콘 용기'와 '실리콘 지퍼백' 역시 FDA 기준을 충족한 플래티넘 실리콘을 사용해 안전성을 확보했다. '데일리 도시락'은 젓가락과 보냉백이 포함된 올인원 구성으로 눈길을 끈다.
락앤락 관계자는 "레트로 마켓 시리즈는 누구에게나 익숙한 슈퍼마켓의 색과 풍경을 현대적으로 재해석한 제품"이라며 "조리부터 보관, 식사까지 일상의 다양한 순간에 편리하게 사용할 수 있도록 구성해 출시 전부터 기대를 모았다"고 전했다.
stpoemseok@newspim.com