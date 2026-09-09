삼성 초기업노조, '반도체 노조'로 재편…가입자격 DS로 한정

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자 초기업노조가 9일 DS부문 한정안을 추진했다.
- 내달 6일 총회에서 가입 자격 축소 규약 변경안을 표결한다.
- 성과급 통합과 적자 페널티 개선도 2027년 교섭에 담는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
파운드리·LSI 적자 페널티 개선도 추진
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 초기업노동조합이 조합원 가입 자격을 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문으로 한정하는 방안을 추진한다. 삼성전자 전 직원을 아우르던 조직에서 반도체 직원들의 이해관계를 대변하는 노조로 성격을 보다 명확히 하려는 움직임으로 풀이된다.
9일 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부에 따르면 내달 6일 조합원 총회를 열고 '초기업노조 가입 자격 축소(DS부문 한정)에 따른 규약 변경안'을 찬반 투표에 부칠 예정이다.
규약 변경안이 통과되면 삼성전자 지부의 조합원 가입 대상은 DS부문 직원으로 한정된다. 삼성전자 DS부문은 메모리와 시스템LSI, 파운드리 등 반도체 사업을 담당하고 있다.
초기업노조는 올해 교섭창구 단일화 과정에서 교섭대표노조가 될 것으로 예상하고 있다. 이에 따라 2027년 임금·단체협상을 앞두고 DS부문 직원들의 보상과 근로조건에 보다 집중할 수 있도록 조직 체계를 정비하려는 것으로 보인다.
실제 이번 총회에 상정되는 교섭 요구안도 반도체 사업과 밀접하게 연관돼 있다. 초기업노조는 가입 자격 변경과 함께 '성과급 분배 전사기준 통합 요구안'과 '시스템LSI·파운드리사업부 적자 페널티 개선 요구안'을 각각 찬반 투표에 부친다.
특히 시스템LSI와 파운드리사업부의 실적 부진이 직원 보상에 미치는 영향을 줄이는 방안을 2027년 교섭에서 요구할 방침이다. 총회에서 조합원 투표로 가결된 안건은 내년도 교섭 요구안에 최종 반영된다.
초기업노조는 "조합의 정책 방향은 조합원의 투표를 통해 결정하는 것이 맞다고 판단했다"며 "절차적 공정성을 확보하고 의무를 다하겠다"고 밝혔다.
syu@newspim.com