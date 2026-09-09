"우리 아기 첫 피부 케어"…유한킴벌리, 그린핑거 마이베이비 론칭

AI 핵심 요약beta
- 유한킴벌리가 9일 신생아용 그린핑거 마이베이비를 론칭했다.
- 첫 제품 마이베이비 퍼스트 세럼은 신생아 피부 보호에 초점을 맞췄다.
- 유한킴벌리는 보습·저자극 검증을 거쳐 라인업 확장을 예고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
라인업 확장 가속화 예정
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 유한킴벌리는 신생아 전용 프리미엄 스킨케어 브랜드 '그린핑거 마이베이비'를 론칭하고, 첫 제품으로 '마이베이비 퍼스트 세럼'을 출시했다고 9일 밝혔다.
'그린핑거 마이베이비'는 '0세부터 시작하는 우리 아기 첫 스킨케어'를 슬로건으로, 출생 직후부터 사용할 수 있도록 개발된 신생아 전용 브랜드다. 유한킴벌리는 최근 출산율 반등에 따른 신생아 증가 추세를 고려해, 향후 로션, 크림, 워시, 비누 등으로 라인업을 빠르게 확장할 계획이다.
신생아 피부는 장벽과 체온 조절 기능이 발달하지 않아 수유, 목욕, 실내 온도 변화에 따라 쉽게 붉어지거나 건조해진다. 이에 그린핑거는 신생아의 피부 특성을 고려해 엄선된 원료, 성분 설계, 인체적용시험을 통한 효능 검증, 다각도의 안전성 확인에 중점을 두고 브랜드를 개발했다.
그린핑거 마이베이비는 식물 유래 원료를 함유하고 전 제품 비건 인증 획득을 기준으로 운영된다. 첫 신제품인 '마이베이비 퍼스트 세럼'은 체온 변화에 민감한 신생아 피부를 위해 개발됐으며, 입가 마찰 등 외부 자극으로 민감해진 피부부터 열감 케어까지 가능하도록 설계됐다. 수분을 공급하는 판테놀, 피부 장벽을 돕는 세라마이드, 피부 진정을 돕는 식물 유래 어린싹 추출물을 함유했다.
제품의 효능과 안전성도 철저히 검증했다. 0~2세 영유아 대상 보습 테스트를 통해 사용 적합성과 2주 후 피부 보습 개선 효과를 입증했다. 또한 피부 붉은기 개선 및 피부 온도 감소 테스트를 완료해 달아오르기 쉬운 아기 피부를 효과적으로 관리할 수 있게 했다. 눈에 우발적으로 닿는 상황에 대비한 대체 안자극 테스트와 민감 피부 저자극 및 하이포알러제닉 테스트도 마쳤다.
그린핑거 담당자는 "마이베이비는 아이의 가장 연약한 피부에 닿는 첫 순간을 부모와 아이가 교감하는 특별한 시간으로 만들고자 기획한 브랜드"라며 "엄선된 성분과 안전성, 효능 검증을 바탕으로 믿을 수 있는 선택지가 되길 바란다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com