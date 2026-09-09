[인사] 한국가스공사

AI 핵심 요약beta
- 한국가스공사가 9일 대규모 보임 인사를 단행했다.
- 고윤석 전략본부장 등 본부장·처장급을 새로 임명했다.
- 해외사업·생산운영·지역본부 등 전 부문에 걸쳤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 보임
▲고윤석 전략본부장 ▲남미정 해외사업본부장 ▲최수진 홍보실장 ▲심규헌 경영관리처장 ▲이태형 해외사업기획처장 ▲손재익 안전총괄실장 ▲오권택 가스연구원장 ▲황규범 신성장사업처장 ▲김차환 생산운영처장 ▲주노철 인천기지본부장 ▲임성탁 통영기지본부장 ▲이동진 삼척기지본부장 ▲최선환 제주LNG본부장 ▲남석우 공급운영처장 ▲송학린 인천지역본부장 ▲김상기 경기지역본부장 ▲안중길 대구경북지역본부장 ▲이재훈 부산경남지역본부장 ▲신관철 감사실 기술감사부장 ▲최승 법무실 국내법무부장 ▲채익근 경영지원처 인사부장 ▲최혜경 상생협력처 상생기획부장 ▲신재욱 상생협력처 자재계약부장 ▲강민규 건설사업단 전남안전건설사무소장 ▲이과형 당진기지안전건설단 관리부장 ▲방상훈 생산운영처 당진기지시운전부장 ▲성기찬 제주LNG본부 관로시설부장 ▲신상민 공급운영처 공급진단부장 ▲강택수 서울지역본부 양주보전부장 ▲한동욱 인천지역본부 설비운영부장 ▲김태중 전북지역본부 설비보전부장 ▲조시균 전북지역본부 관로보전부장 ▲정인호 광주전남지역본부 순천지사장 ▲김진철 대구경북지역본부 설비운영부장 ▲윤성욱 대구경북지역본부 설비보전부장 ▲윤성식 대구경북지역본부 안동지사장
(2026년 9월 14일자)
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