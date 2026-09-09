에이피알, 자회사 '에이피알팩토리' 흡수합병

AI 핵심 요약beta
- 에이피알은 9일 에이피알팩토리 흡수합병을 공시했다.
- 무증자 합병으로 지분 변동 없이 12월 31일 합병한다.
- 경영 효율화와 비용 절감으로 경쟁력 강화에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이피알이 경영 효율성 제고와 사업 경쟁력 강화를 위해 지분 100%를 보유한 자회사 에이피알팩토리를 흡수합병한다.
에이피알은 에이피알팩토리를 흡수합병하기로 결정했다고 9일 공시했다. 이번 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자 방식으로 이뤄지며, 합병 비율은 1대 0이다. 이에 따라 합병 이후에도 에이피알의 지분 구조에는 변동이 없다. 합병계약일은 9월 16일, 합병기일은 12월 31일이다.
이번 흡수합병의 핵심 목적은 경영 효율성 증대다. 자회사를 흡수함으로써 인적·물적 자원 등 경영자원 배분의 효율성을 높이고, 중복 관리 인프라를 정비해 비용을 절감한다는 전략이다. 동시에 의사결정 구조를 단순화해 빠르게 변화하는 글로벌 뷰티 시장에 유연하고 신속하게 대응할 수 있는 체계를 구축한다는 방침이다.
에이피알팩토리는 서울 가산 1곳과 경기도 평택 2곳 등 총 3곳의 생산 거점을 운영하며, 연구개발과 제품기획, 생산, 물류로 이어지는 에이피알의 밸류체인 내재화에서 중추적 역할을 담당해왔다.
에이피알 관계자는 "이번 합병은 조직 및 운영 효율성을 극대화해 사업 본연의 경쟁력을 끌어올리기 위한 전략적 결정"이라며 "이를 바탕으로 외형 성장과 수익성 강화를 달성해 주주가치 제고를 실현해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com