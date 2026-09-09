美 무역 갈등 속 카니 캐나다 총리 지지율 62%로 11%p 급등

AI 핵심 요약beta
- 마크 카니 캐나다 총리 지지율이 8일 62%로 올랐다.
- 캐나다 국민은 대미 협상력엔 의구심을 보였다.
- 그러나 경제 타격을 감수하고서도 강경 대응을 원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국과의 무역 갈등이 고조되는 가운데 마크 카니 캐나다 총리의 지지율이 급상승한 것으로 나타났다.
캐나다 국민 다수는 대미 무역 협상력에 대해서는 의구심을 표하면서도, 경제적 타격을 감수하더라도 미국에 강경하게 맞서야 한다는 의견이다.
캐나다 비영리 여론조사기관 앵거스 리드 연구소(ARI)가 지난 3∼4일(현지시간) 캐나다 전역의 성인 남녀 1천498명(표본오차 범위 ±2.0%포인트[p])을 대상으로 여론조사를 실시해 8일 공개한 바에 따르면 카니 총리의 국정 수행 지지율은 62%를 기록했다. 이는 지난 8월 대비 11%p 급등한 수치로, 최고치에 근접한 수준이다.
다만 영미권 핵심 우방인 미국과의 격화되는 무역 분쟁 속에서 캐나다의 협상력에 대해서는 여론이 엇갈렸다. 응답자의 31%는 캐나다가 우위의 협상력을 갖고 있다고 답한 반면, 34%는 열세에 있다고 평가했다. 양국 협상력이 대등하다고 답한 비율은 22%였다.
이럼에도 불구하고 대미 강경 대응을 요구하는 여론은 최고조에 달했다. 전체 응답자의 73%는 "미국과의 무역 관계가 악화되더라도 부당한 양보를 거부해야 한다"고 답해 ARI 조사 이래 가장 높은 비율을 기록했다. 캐나다 국민 대다수는 미국산 낙농품 시장 개방 확대에 반대했으며, 자동차 관세 역시 단순 인하가 아닌 '완전 철회'를 요구해야 한다는 의견이 많았다.
국민들의 강경한 태도는 장기전에 따른 경제적 여파를 감안했을 때도 유지됐다. 가계 지출 비용이 10~20% 상승하더라도 현재의 강경 기조를 유지해야 한다는 응답이 60%에 달했으며, 경기침체나 지역 소상공인 폐업이 발생하더라도 맞서야 한다는 응답도 절반에 달했다.
아울러 오는 11월 미국 중간선거를 앞두고 조속한 협상 재개를 원하는 목소리는 적었다. 트럼프 행정부가 선거 결과로 약화될 경우 캐나다가 더 유리한 입장에 설 수 있다는 판단에서다. 협상 테이블에 즉시 복귀해야 한다는 응답은 26%에 그친 반면, 미국 중간선거 이후까지 기다려야 한다는 응답이 41%로 가장 많았다. 트럼프 임기가 끝나는 2028년 이후까지 기다려야 한다는 응답도 13%로 집계됐다.
wonjc6@newspim.com