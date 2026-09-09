인천시 특사경, 추석 앞두고 생활밀착형 불법 행위 수사

AI 핵심 요약beta
- 인천시 특사경이 9일 추석 앞두고 기획수사에 나섰다
- 9~10월 연근해 불법어업과 원산지 위반을 단속했다
- 의약품·목재·유해물건 불법 유통도 집중 수사했다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시 특별사법경찰이 추석 명절을 앞두고 시민 안전과 건강을 위협하는 불법행위에 대한 기획수사에 나선다.
인천시 특사경은 9~10월 두 달 동안 연근해 불법어업과 추석 성수기 원산지·축산물 위법행위 등 5개 분야를 집중 수사한다고 9일 밝혔다.
수사 대상은 무허가·무면허 어업과 불법어구 사용, 불법 어획물 유통·판매를 비롯해 원산지 허위 표시, 축산물 위생·표시기준 위반 행위이다.
또 의약품 도매상과 약국을 대상으로 무자격자의 의약품 판매와 유효기간이 지난 의약품 취급 등 불법 유통행위도 단속한다.
목재 가공업 등 제재시설은 대기오염물질 배출시설과 방지시설의 적정 운영 여부를 점검하고 스포츠 경기장과 주변에서의 청소년 대상 유해약물과 유해물건 판매 행위 등을 집중 수사한다.
인천시는 이번 기획수사를 통해 추석과 가을철에 증가할 수 있는 생활밀착형 불법행위를 사전에 차단하고 안전한 생활환경과 건전한 유통질서를 확립한다는 방침이다.
심연삼 인천시 시민안전본부장은 "시민 안전과 건강을 위협하는 불법행위에 대한 단속을 강화하고 시기별·분야별 기획수사를 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com