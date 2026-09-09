"혼수 침대도 비건"…시몬스 N32, 삼성전자와 손잡고 웨딩 혜택 쏜다

AI 핵심 요약beta
- 시몬스 N32가 9일 삼성 웨딩&프로모션에 참여했다.
- 다음달 31일까지 혼수 고객에 최대 20만원 혜택을 준다.
- 오프라인 구매 시 중복 할인과 사은품도 받을 수 있다.
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자체 '웨딩 프로모션'과 중복 가능
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 시몬스는 자사 프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32가 삼성전자의 '삼성 웨딩&프로모션'에 참여해 예비부부 및 신혼부부를 위한 혜택을 선사한다고 9일 밝혔다.
다음달 31일까지 진행되는 이번 행사에 참여하려면 삼성닷컴 회원가입 후 '삼성 웨딩&쿠폰'을 발급받아야 한다. 청첩장 등 예비부부 증빙 서류를 제출하거나, 삼성스토어 혼수클럽 신청 고객은 별도 서류 없이 인증할 수 있다.
행사 기간 N32 스튜디오와 백화점 등 오프라인 매장에서 폼 매트리스나 모션베드를 구매하면 최대 20만원 상당의 리워드 쿠폰을 지급한다. 쿠폰은 올해 배송 완료 건에 한해 배송 완료일 익월 15일에 발급되며, 시몬스 공식 홈페이지에서 자유롭게 사용할 수 있다.
특히 이번 이벤트는 N32가 자체 전개 중인 '웨딩 프로모션'과 중복 적용이 가능하다. 기존 프로모션을 통해 모션베드 및 프레임 단품·세트 구매 할인은 물론, 구매 금액과 품목에 따른 사은품도 선착순으로 받아볼 수 있다.
혜택 대상인 N32 모션베드는 5개의 플레이트로 분절돼 세밀한 각도 조절이 가능하다. 모든 분절면에 안전 센서와 스판 가림천을 적용해 손가락 끼임 사고를 예방했으며, 전용 앱 연동, 충전 포트, 모션 저장 메모리 등 사용자 편의 기능을 탑재했다.
아울러 전 구매 고객 대상 무료 배송을 지원하고, 직장인을 위한 수요일 야간 '이브닝 배송' 서비스도 운영한다.
N32는 시몬스의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 철학을 바탕으로 탄생한 프리미엄 비건 매트리스 브랜드다. 비건 인증을 비롯해 '국민 매트리스 5대 안전 키워드'(라돈·토론 안전인증, 환경표지인증, 난연 매트리스, UL 그린가드 골드, 더마테스트 엑설런트)를 충족하며 안전한 혼수 침대로 입지를 넓히고 있다.
N32의 프로모션과 제품 관련 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
stpoemseok@newspim.com