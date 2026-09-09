트럼프, 캐나다산 제품 연방 조달 목록서 제외…일부 수입도 금지

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 8일 캐나다산 제품의 미 연방조달 제외를 지시했다
- 백악관은 29일부터 캐나다산 유제품과 주류, 자동차 수입을 금지했다
- 캐나다의 200억달러 규모 보복관세에 미국이 맞대응했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
9월 29일부터 일부 캐나다산 유제품·주류·자동차 수입 금지
캐나다도 미국산 제품에 최대 50% 보복관세
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다산 제품을 미국 연방정부 조달 목록에서 제외하도록 지시한 데 이어, 일부 캐나다산 유제품과 주류, 자동차의 미국 수입을 금지하는 조치를 내놨다.
트럼프 대통령은 8일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 캐나다 정부와 각 주정부가 미국 기업의 정부 조달시장 참여를 제한하고 있다며 '완전하고 공정한 상호주의'가 회복돼야 한다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 연방조달청(GSA)이 미국무역대표부(USTR)와 협력해 캐나다산 제품을 GSA의 '복수수상계약(Multiple Award Schedules)'에서 제외하기 위한 필요한 조치를 취하도록 지시했다고 밝혔다.
GSA의 복수수상계약은 연방정부 기관 등이 민간 기업으로부터 상품과 서비스를 조달할 때 활용하는 계약 체계다. 트럼프 대통령은 해당 조달 목록의 연간 규모가 500억달러를 넘는다고 주장했다.
트럼프 대통령은 캐나다 정부와 각 주정부가 미국의 중소기업과 기업이 캐나다 정부 조달시장에 참여하는 것을 막고 있는 반면, 캐나다 기업에는 미국 연방정부와 주정부 조달시장에 폭넓게 접근할 수 있도록 하고 있다고 주장했다.
이와 별도로 백악관은 미국이 오는 29일부터 일부 캐나다산 유제품과 주류, 자동차의 수입을 금지하기로 했다고 밝혔다.
이번 조치는 캐나다가 이날부터 약 200억달러 규모의 미국산 제품에 15~50%의 보복관세를 부과하기 시작한 데 따른 것이다.
캐나다의 보복관세 대상에는 미국산 철강·알루미늄을 비롯해 가구, 의류, 전자제품 등 다양한 품목이 포함됐다. 캐나다 정부는 미국의 대캐나다 관세에 대응해 이 같은 조치를 시행했다.
kwonjiun@newspim.com