미닉스, 5kg 신제품 건조기 '더 에어드라이' 첫 보상판매 실시

AI 핵심 요약beta
- 앳홈 미닉스가 9일 미니건조기 보유 고객 대상 보상판매를 시작했다.
- 30일까지 공식몰에서 500대 한정으로 더 에어드라이를 할인 판매했다.
- 신제품은 용량을 늘리고 습도 센싱·구김 방지 기능을 탑재했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이달 말까지 공식몰서 500대 한정
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 앳홈은 자사 가전 브랜드 미닉스(Minix)가 미니건조기 보유 고객을 대상으로 브랜드 최초의 신제품 미니건조기 '더 에어드라이(The AirDry)' 보상판매 프로모션을 진행한다고 9일 밝혔다.
이번 프로모션은 기존 미닉스 미니건조기 사용 고객은 물론, 브랜드와 관계없이 10kg 이하의 미니건조기를 보유한 소비하라면 누구나 참여할 수 있다. 행사는 오는 30일까지 미닉스 공식몰에서 500대 한정 수량으로 진행된다.
2021년 첫 출시 이후 누적 판매량 17만 대를 돌파하며 미니건조기 시장을 선도해온 미닉스는 고객 성원에 보답하고, 신제품을 통해 한층 진화한 의류 관리 경험을 제공하기 위해 이번 보상판매를 기획했다.
특히 기존 제품을 별도로 반납할 필요 없이 보유 사실을 증빙하기만 하면 할인 혜택을 받을 수 있도록 해 구매 편의성을 높였다. 사용 중인 제품의 사진과 일련번호 등 증빙 자료를 제출하면 확인을 거쳐 일주일 이내에 전용 쿠폰이 지급된다. 쿠폰 적용 시 신제품 '더 에어드라이'를 정상가 대비 20만 원 할인된 금액에 구매할 수 있다.
보상판매 대상 제품인 '더 에어드라이'는 기존 모델 대비 건조 용량을 43% 늘려 최대 5kg(표준 4kg)까지 확대한 신제품이다. 옷감의 습도를 실시간으로 감지해 건조 시간을 자동으로 조절하는 '스마트 습도 센싱' 기술과 구김 방지 기능을 탑재해 의류 손상을 최소화했다. 또한 건조 시간을 10분 단위로 세밀하게 설정할 수 있어 정교한 의류 관리가 가능하다.
이와 함께 사용자 라이프스타일에 맞춘 5가지 건조 모드를 제공한다. 특히 'Air 케어' 모드를 활용하면 구겨진 옷은 물론 세탁이 까다로운 신발, 모자, 인형, 베개 등에 묻은 먼지와 습기를 손쉽게 제거할 수 있다.
미닉스 관계자는 "이번 보상판매는 미닉스가 미니건조기 시장의 선도 브랜드로 성장할 수 있도록 성원해주신 고객들에게 신제품을 합리적인 가격에 구매할 기회를 제공하고자 마련했다"며 "습도 센싱 기술과 확대된 용량을 갖춘 '더 에어드라이'를 통해 운동복부터 반려동물 용품, 섬세한 관리가 필요한 의류까지 편리하게 관리해 보시길 바란다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com