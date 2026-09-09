디와이씨, 유도무기 정밀부품 1만3000여대 공급

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5축 MCT·정밀계측 설비 기반 생산

LIG D&A 투자금 방산사업에 투입

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 정밀부품 전문기업 디와이씨가 자회사 디와이씨다이나믹스의 유도무기용 정밀부품 공급을 기반으로 K-방산 수출 확대에 따른 중장기 수혜를 기대하고 있다.

디와이씨는 디와이씨다이나믹스가 유도무기 체계에 적용되는 정밀부품을 현재까지 누적 1만3000여대 분량 공급했다고 9일 밝혔다. 현재 확보한 계약과 공급계획에 따라 오는 2030년까지 관련 부품을 추가 공급할 예정이다.

디와이씨다이나믹스는 유도무기 체계에 적용되는 정밀부품을 장기간 생산·공급해왔다. 회사는 국내 방산기업의 유도무기 수출이 중동 등 해외 시장으로 확대되면서 기존 공급 물량의 매출 인식과 추가 사업 기회가 이어질 것으로 기대하고 있다.

디와이씨 로고. [사진=디와이씨]

산업연구원에 따르면 지난해 국내 방산 수주액은 154억4000만달러(약 22조7000억원)다. 회사는 수출 대상국이 다변화되면서 국내 방산기업의 해외 사업 기회도 확대되고 있다고 설명했다.



중동에서는 한국형 중거리 지대공 유도무기 '천궁-Ⅱ' 수출이 이어지고 있다. 회사가 인용한 자료에 따르면 최근 3년간 중동 지역에 수출된 천궁-Ⅱ 규모는 총 12조7000억원 수준이다.

디와이씨는 천궁-Ⅱ의 실전 운용 성과와 기존 도입국의 추가 공급 가능성 등이 국산 유도무기 수출 확대에 영향을 줄 수 있다고 보고 있다. 다만 디와이씨다이나믹스가 공급한 정밀부품이 천궁-Ⅱ에 직접 적용됐는지는 이번 자료에 구체적으로 제시되지 않았다.

유도무기용 부품은 높은 수준의 정밀도와 품질 관리가 요구된다. 디와이씨다이나믹스는 5축 머시닝센터(MCT) 등 정밀가공 설비와 3차원 측정기를 비롯한 정밀계측 설비를 보유하고 있다.

회사는 각 가공 단계에서 정밀 측정과 품질 검증을 실시하고 결과를 생산공정에 반영하는 방식으로 부품을 생산하고 있다고 설명했다.

모회사 디와이씨도 자회사의 방산사업 확대를 지원하고 있다. 디와이씨는 지난 5월 제3자배정 유상증자 방식으로 LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A)로부터 20억원 규모의 투자를 유치했다.

디와이씨는 해당 자금을 디와이씨다이나믹스에 재투입해 방산사업 확대를 위한 재원으로 활용하고 있다.

디와이씨 관계자는 "국산 유도무기의 성능과 생산 경쟁력이 글로벌 시장에서 인정받으면서 천궁을 비롯한 주요 방산 제품에 대한 해외 수요가 확대되고 있다"며 "유도무기 생산 확대가 핵심 정밀부품 수요 증가로 이어질 것으로 예상되는 만큼 기존 공급 물량에 대응하는 동시에 신규 사업 기회를 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com