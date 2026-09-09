"이강인 경기 직관 가자"…하나투어, VIP석 포함 스페인 축구 여행 선보여

AI 핵심 요약beta
- 하나투어가 9일 아틀레티코 직관 스페인 상품을 출시했다.
- 12월 4일·11일 출발하는 9일 한정 패키지다.
- 라리가 경기와 스페인 관광·미식을 함께 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
스페인 주요 관광지 연계
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 하나투어는 스페인 프로축구 라리가(LALIGA)의 인기 구단 아틀레티코 마드리드의 홈경기를 현지에서 직관할 수 있는 스페인 여행 상품을 출시했다고 9일 밝혔다.
이번에 선보인 '[LALIGA 직관]스페인 일주 9일'은 오는 12월 4일과 12월 11일 단 2회 출발하는 한정 패키지다. 아틀레티코 마드리드의 홈구장에서 펼쳐지는 라리가 정규 경기를 VIP 등급인 '호스피탈리티' 좌석에서 관람할 수 있는 것이 가장 큰 특징이다. 호스피탈리티 좌석은 최상의 경기 시야 확보는 물론, 전용 라운지와 프리미엄 식음료 서비스가 함께 제공된다.
출발 일정에 따라 관람하는 매치업도 달라진다. 12월 4일 출발 상품은 아틀레티코 마드리드 대 레알 베티스의 경기를, 12월 11일 출발 상품은 아틀레티코 마드리드 대 발렌시아 CF의 경기를 직관한다.
이번 상품은 축구 경기 관람뿐만 아니라 스페인 핵심 도시 관광을 아우르는 알찬 일정으로 구성됐다. 바르셀로나에서는 전문 가이드와 함께하는 가우디 스페셜 투어를 진행하며, 마드리드 프라도 미술관, 그라나다 알함브라 궁전 등 대표 명소를 방문한다. 여기에 스페인 전통 플라멩고 공연 관람과 몬세라트 케이블카 탑승 체험을 더해 여행의 완성도를 높였다.
또한 하몽, 빠에야, 샹그리아, 감바스 등 스페인 대표 음식을 즐기는 미식 일정과 함께 자유시간을 배치해 한결 여유로운 여행을 즐길 수 있도록 했다.
하나투어 관계자는 "유럽 리그에서 활약하는 국내 선수들의 영향으로 유럽 축구에 대한 관심이 높아졌고, 현지 직관을 원하는 여행객의 수요도 꾸준히 증가하고 있다"며 "이번 아틀레티코 마드리드 직관 상품을 시작으로 축구팬들을 위한 다양한 해외 구단 홈경기 관람 패키지를 지속적으로 선보일 계획"이라고 전했다.
stpoemseok@newspim.com