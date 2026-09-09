대신증권, 크레온 신규 고객에 최대 6만원 투자지원금 지급

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 9일 크레온 비대면 계좌 신규 고객에 이벤트를 시작했다.
- 오는 20일까지 계좌 개설 후 신청하면 투자지원금 3만원을 즉시 지급했다.
- 15일 내 국내주식 100만원 이상 거래 시 3만원을 추가 지급했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 대신증권이 크레온 비대면 계좌를 처음 개설하는 고객을 대상으로 최대 6만원의 투자지원금을 제공하는 이벤트를 실시한다.
계좌 개설과 국내주식 거래 조건을 충족하면 총 6만원의 투자지원금을 받을 수 있다.
대신증권은 오는 20일까지 크레온 비대면 계좌를 개설한 최초 신규 고객을 대상으로 투자지원금 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.
이번 이벤트는 신규 고객의 국내주식 투자 경험을 지원하기 위해 마련됐다.
이벤트 기간 중 크레온 비대면 계좌를 개설한 뒤 15일 이내 투자지원금을 신청하면 3만원을 즉시 지급한다.
지급된 투자지원금은 국내주식 매수 시 우선 사용되며 지급일을 포함해 15일 동안 사용할 수 있다.
투자지원금을 받은 뒤 15일 이내 국내주식을 100만원 이상 거래하면 3만원의 투자지원금을 추가로 지급한다.
거래금액은 국내주식 매수와 매도 체결금액을 합산해 산정한다.
최근 증권업계는 신규 투자자 유치를 위해 투자지원금과 거래 지원금, 수수료 우대 등 다양한 이벤트를 확대하고 있다.
단순 계좌 개설을 넘어 실제 거래까지 유도하는 방식이 마케팅의 주류로 자리 잡는 추세다.
조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "계좌 개설에 그치지 않고 고객이 실제 주식 거래까지 경험할 수 있도록 혜택을 구성했다"며 "크레온을 통해 투자 부담은 낮추고 투자 경험은 넓혀 보길 바란다"고 말했다.
plum@newspim.com