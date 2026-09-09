AG 출격 앞둔 엄지성·배준호, 나란히 소속팀서 교체 출전 활약

AI 핵심 요약beta
- 엄지성·배준호가 9일 소속팀 경기서 교체로 뛰었다.
- 엄지성은 10여 분, 배준호는 30분가량 체력을 안배했다.
- 두 선수는 10일 아시안게임 대표팀 사전캠프에 합류했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 출격을 앞둔 '유럽파 2선' 엄지성(스완지시티)과 배준호(스토크시티)가 소속팀 경기에서 체력을 안배하며 실전 점검을 마쳤다.
엄지성은 9일(한국시간) 영국 사우샘프턴의 세인트 메리스 스타디움에서 열린 2026-2027 잉글랜드 챔피언십(2부) 6라운드 사우샘프턴 원정 경기에서 후반 33분 교체 투입됐다. 최근 3경기 연속 선발로 나섰던 엄지성은 이날 10여 분을 소화하며 감각을 조율했다. 올 시즌 7경기에서 2골 2도움을 올린 그는 공격 포인트를 추가하진 못했다. 스완지시티는 1-3으로 패하며 시즌 첫 승점 수확 실패를 맛봤다. 승점 11로 리그 2위에 위치했다.
배준호도 교체로 그라운드를 밟았다. 카디프시티와의 원정 경기에서 벤치에 대기하던 배준호는 후반 14분 투입돼 약 30분을 뛰었다. 스토크시티는 1대1 무승부를 거두며 3경기 연속 무패(2승 1무)를 이어갔다. 승점 7로 리그 15위다.
두 선수는 이민성 감독이 이끄는 아시안게임 대표팀의 핵심 자원이다. 2026 북중미 월드컵을 다녀온 A대표급 전력이다. 이 감독은 2선 자원 과포화 지적에도 엄지성을 와일드카드로 발탁할 만큼 깊은 신뢰를 보였다. 이들은 10일 일본 시즈오카에 차려진 대표팀 사전캠프에 합류한다. 대표팀은 12일 경기가 열리는 나고야로 이동한다.
한국은 아시안게임 4회 연속 금메달에 도전한다. D조에 속한 한국은 15일 카타르, 22일 사우디아라비아와 조별리그를 치른다. 3개 팀으로 구성된 D조는 일정상 휴식 시간이 충분하다.
psoq1337@newspim.com