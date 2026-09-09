정은경 장관, 이천병원 방문…"지역완결적 체계 유지할 것"

AI 핵심 요약beta
- 정은경 장관이 9일 이천병원을 찾아 현장을 점검했다.
- 지역·필수·공공의료 협력체계 운영상황을 살폈다.
- 지역완결적 필수의료 구축을 적극 지원하겠다고 했다.
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정 장관 "현장과 소통해 지원"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정은경 보건복지부 장관이 경기 이천시 경기도의료원 이천병원을 찾아 지역완결적 필수의료 체계 구축을 위한 현장 지원을 약속했다.
정 장관은 9일 오전 10시 경기 이천시 경기도의료원 이천병원을 방문해 지역·필수·공공의료 협력체계를 점검하고 현장의 의견을 수렴했다.
이번 방문은 경기 동남권 필수의료 거점병원인 이천병원과 배후 상급종합병원인 분당서울대병원 간의 협력이 실제 의료 현장에서 어떻게 작동되는지 확인하고, 현장의 어려움과 제도 개선에 관한 의견을 청취하기 위해 마련됐다. 정 장관은 이천병원의 주요 시설인 심뇌혈관센터, 재활센터, 응급의료센터를 차례로 돌아보며 지역 주민의 진료를 위해 헌신하고 있는 현장 의료진들을 격려하고 근무 여건을 살폈다.
이문형 경기도의료원 이천병원장은 '경기 이천권 필수의료 현안'을 주제로 병원의 자체적인 심뇌혈관센터 운영과 분당서울대병원과의 연계를 통해 이천권역 내 급성기 진료 체계를 구축한 성과 등을 소개했다. 지역 내 소아 야간·휴일 진료 운영을 개선하는 등 지방 의료기관의 추가적인 역량 확보를 위한 중앙·지방정부의 적극적인 지원을 요청하고 필수의료 분야 수가 현실화 등 현장의 어려움을 건의했다.
김재현 분당서울대병원 소아청소년과 과장은 '경기 이천권 소아진료 협력체계 구축 방안'을 주제로 소아 중증·응급환자 수용을 위한 기관별 역할 분담의 필요성을 강조했다. 특히, 지역 소아청소년 진료 병·의원과 어린이공공전문진료센터를 연계해 진료 의뢰를 활성화하고 배후 진료 기반인 소아·신생아 중환자실 유지·전원 수용에 대한 보상을 강화해야 한다고 제언했다.
배희준 분당서울대병원 공공부원장은 '경기도 공공임상교수 사업 현황 및 발전 방안'을 주제로 다양하게 추진 중인 공공의료 인력 사업을 통합·정비해 지역 진료협력체계로 역할을 일원화하는 방안을 제시했다. 공공의료 분야 전문인력의 법적 근거 마련·안정적인 직제 유지 등 향후 검토 과제도 제안했다.
정 장관은 "약 1조2000억원 규모의 '지역필수의료 특별회계'를 신설하고 지방정부가 주도해 각 지역 특성에 맞는 맞춤형 의료 대책을 설계·추진하는 '지역주도 의료공백 해소 사업'을 전개하는 등 다양한 지원을 통해 필수의료 분야의 지역완결적 체계를 유지해 나가겠다"며 "국민 누구나 자신이 사는 지역에서 안전하고 적절한 필수의료 서비스를 누릴 수 있도록 현장과 지속적으로 소통하고 지원하겠다"라고 강조했다.
sdk1991@newspim.com