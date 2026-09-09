부산시, '제37회 시민체육대축전' 12일 개막…16개 구군 화합 도모

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15개 종목으로 종목별 대항전

시민참여 마당 통해 체험 기회

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 전역의 체육시설이 이틀간 생활체육 무대로 바뀐다. 사직실내체육관을 중심으로 구군 대표선수와 시민들이 한데 모여 종목별 대항전과 체험 프로그램을 즐기며 도시 곳곳을 누비게 된다.

부산시는 오는 12일부터 13일까지 이틀 동안 부산사직실내체육관 등에서 제37회 부산시민체육대축전을 개최한다고 9일 밝혔다. 이번 행사에는 시민과 생활체육 동호인 등 2만여 명이 참여할 것으로 예상된다.

제37회 부산시민체육대축전 포스터[사진=부산시] 2026.09.09

부산시와 부산시체육회가 공동으로 주최하고 16개 구군체육회와 회원종목단체가 주관하는 이번 대회는 생활체육 저변 확대와 시민 건강 증진, 지역 간 화합을 목표로 매년 열리고 있다.

올해로 37회를 맞은 부산시민체육대축전은 시민 누구나 생활체육을 통해 건강과 활력을 더하며 16개 구군이 하나로 어우러지는 부산 대표 생활체육 행사로 자리매김했다. 대회는 개회식과 전야제, 15개 종목별 경기, 시민참여 마당 등으로 구성된다.

개회식과 전야제는 9월 12일 오후 5시 사직실내체육관에서 열린다. 시민과 선수, 임원 등 6천여 명이 참석해 대회의 시작을 함께 알릴 예정이다.

식전행사에서는 그랜드 마스 댄스 퍼포먼스가 진행되고 부산시민취타대 연주에 맞춰 16개 구군 선수단이 지역별 특색을 담은 퍼포먼스를 선보이며 입장한다.

공식행사는 개회선언, 경과보고, 대회사, 환영사, 축사, 개막 퍼포먼스, 선수대표 선서, 경품 추첨 순으로 진행된다. 이후 박서진, 손태진, 김조한, 정다경 등 초청 가수들이 무대에 올라 트로트, 성악, R&B 발라드 등 다양한 장르의 공연을 선보인다.

전야제는 별도의 입장권 없이 누구나 참여할 수 있다. 경품 추첨을 위한 경품권은 행사 당일 현장에서 배부된다.

종목별 구군 대항전은 오는 13일 오전 9시부터 사직실내체육관과 부산지역 주요 경기장에서 진행된다. 16개 구군 대표선수들이 출전해 그간 갈고닦은 기량을 겨룬다.

경기는 검도, 게이트볼, 그라운드골프, 족구, 줄넘기, 체조, 국학기공, 탁구, 배구, 테니스, 배드민턴, 볼링, 축구, 파크골프, 태권도 등 15개 생활체육 종목으로 치러진다.

종목별 경기장은 부산사직실내체육관, 삼락생태공원, 부산아시아드 보조경기장, 부산종합실내테니스장, 강서실내체육관, 기장축구빌리지 등 부산지역 주요 체육시설에 분산 배치된다.

대회 기간 동안 부산종합운동장 내 조각공원에서는 시민참여 마당이 운영된다. 시민들이 직접 생활체육을 체험하고 구군별 생활체육 활동을 접할 수 있도록 다양한 프로그램이 마련된다.

시민참여 마당은 오는 12일 오후 2시부터 6시까지, 13일 오전 11시부터 오후 5시까지 진행된다. 생활체육 체험 공간과 16개 구군 홍보 공간 등이 설치돼 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.

ndh4000@newspim.com