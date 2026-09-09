LG CNS, 차움 건강검진에 AI 에이전트 도입

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 9일 차움·차헬스케어와 AI 에이전트 PoC를 시작했다.
- 검진 이력과 상담 내역을 분석해 필요한 검사와 결과지 초안을 지원했다.
- 검진 전후 안내와 추적관리, 통번역 적용까지 확대를 검토했다.
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차병원 검진센터로 적용 확대 추진
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG CNS가 차움, 차헬스케어와 손잡고 건강검진 전 과정에 인공지능(AI) 에이전트를 적용한다.
LG CNS는 최근 서울 강남구 차움 건강검진센터에서 차움, 차헬스케어와 '지능형 검진센터 도입을 위한 착수보고회'를 열고 AI 에이전트 개념검증(PoC)에 착수했다고 9일 밝혔다.
LG CNS가 검진 업무에 특화된 AI 에이전트를 개발하고 차움이 실제 검진 현장에 적용해 업무 효율성과 활용 가능성을 검증한다.
AI 에이전트는 고객관계관리(CRM)와 전자의무기록(EMR) 등에 흩어진 고객의 과거 검진 결과와 상담 내역, 의료진 권고사항 등을 분석해 필요한 검사와 이유를 제안한다. 검사 결과와 판정 소견을 종합해 결과지 초안 작성도 지원한다.
검진 전 주의사항 안내와 검진 후 3·6·9개월 단위 재검·추적관찰 일정 관리, 유소견자의 외래 진료 연계 등 사후관리에도 AI를 활용한다. 외국인 고객 비중이 약 30%인 점을 고려해 AI 통번역 적용도 검토한다.
LG CNS는 지난 1월 차바이오그룹에 전략적 투자를 단행한 데 이어 이번 협력을 통해 건강검진 특화 AI 에이전트 모델을 확보하고 향후 차병원 주요 검진센터로 적용 범위를 확대할 계획이다.
syu@newspim.com