삼성메디슨, AI로 초음파 진단 정확도 높인다

AI 핵심 요약beta
- 삼성메디슨이 9일 KCR 2026서 영상진단 솔루션을 선보였다.
- R20 기반 리버 토탈 솔루션과 DeepUSFF를 집중 소개했다.
- EzSWI는 검사시간 55% 줄이고 정확도는 유지했다.
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간 섬유화 검사시간 55% 단축
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성메디슨이 정밀 영상과 자동화 기술을 활용해 진단 정확도를 높이고 검사 시간을 줄이는 영상진단 솔루션을 선보인다.
삼성메디슨은 오는 12일까지 고양 킨텍스에서 열리는 대한영상의학회 학술대회 'KCR 2026'에 참가한다고 9일 밝혔다.
삼성메디슨은 프리미엄 초음파 진단기기 'R20'을 중심으로 지방간과 간 섬유화, 간 조직의 점성 관련 특성을 한 기기에서 평가하는 '리버 토탈 솔루션'을 집중 소개한다.
딥러닝 기반 지방간 정량 기술 'DeepUSFF'는 글로벌 다기관 임상 검증에서 지방간 진단 표준으로 활용되는 MRI-PDFF와 높은 상관관계를 보였다. 경미·중등·중증 지방간 단계에서 모두 90% 이상의 진단 정확도를 확인했다.
간 섬유화 평가 기능 'EzSWI'는 관심영역을 자동으로 지정해 간 탄성도를 측정한다. 서울대병원 연구팀에 따르면 기존 방식과 비교해 진단 정확도 차이 없이 검사 시간을 약 55% 단축했다.
삼성메디슨은 유방·갑상선·근골격계·비뇨기 분야의 영상진단 솔루션과 디지털 엑스레이 'GC85A'도 전시한다. GC85A에는 골과 연부조직을 분리해 병변의 가시성을 높이는 흉부 이중에너지 기술이 적용됐다.
syu@newspim.com