롯데시네마, 엔하이픈 두 번째 VR 콘서트 18일 단독 개봉

AI 핵심 요약beta
- 롯데시네마가 18일 엔하이픈 VR 콘서트를 단독 개봉했다.
- 월드타워 포토존과 홍대입구 광음시네마서 상영했다.
- 주차별 특전 이벤트를 진행하며 예매는 9일 시작했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
9일 오후 2시 예매 오픈…주차별 관람 특전 마련
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마가 엔하이픈의 두 번째 VR 콘서트 '엔하이픈 브이알 콘서트 : 데스티니(ENHYPEN VR CONCERT : DESTINY)'를 오는 18일 단독 개봉한다고 9일 밝혔다.
이번 VR 콘서트는 엔하이픈의 콘셉트를 바탕으로 뱀파이어의 금기를 깨면서 시작되는 이야기를 담는다. 퍼포먼스와 스토리를 결합해 VR 환경에서 공연을 감상할 수 있도록 구성됐다.
상영은 롯데시네마 월드타워와 홍대입구에서 진행된다. 월드타워에는 상영관 입구에 전용 포토존을 마련해 관객들이 관람 전후 사진을 촬영할 수 있도록 했다.
홍대입구에서는 음향 특화관 '광음시네마'를 통해 상영한다. VR 영상과 함께 우퍼를 활용한 음향을 제공한다.
롯데시네마는 주차별 관람 특전 증정 이벤트도 진행할 예정이다. 예매는 9일 오후 2시부터 시작되며 자세한 내용은 롯데시네마 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
롯데시네마 관계자는 "월드타워 전용 포토존과 홍대입구 광음시네마 등 각 지점의 특성을 활용해 VR 콘서트를 선보일 예정"이라고 말했다.
롯데시네마는 앞서 지난 4월 '르세라핌 브이알 콘서트 : 인비테이션', 7월 '투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 엔드리스 라이드'를 개봉한 바 있다.
taeyi427@newspim.com