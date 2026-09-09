네이버, 프랑스와 AI 협력 확대...AI 인프라 협업

AI 핵심 요약beta
- 최수연 네이버 대표가 8일 프랑스와 AI 협력 확대를 제안했다.
- 글로벌 AI 팩토리와 산업 특화 AI, 문화 콘텐츠 협력을 추진했다.
- 네이버는 INA와 협약을 맺고 프랑스를 AI 거점으로 키운다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 프랑스 주요 기업·기관과 AI 분야 협력을 확대한다.
최수연 네이버 대표는 8일(현지 시간) 한-프랑스 경제인 비즈니스 라운드테이블에서 글로벌 AI 인프라, 산업 특화 AI, 문화 콘텐츠 등 세 분야에서의 협업을 제안했다.
최 대표는 네이버가 엔비디아·브룩필드와 함께 추진 중인 1GW 이상 규모의 글로벌 AI 팩토리 구축 계획을 언급하며 "프랑스의 안정적인 에너지 기반과 네이버의 AI 생태계 경험을 결합해 유럽의 기업과 스타트업이 활용할 AI 팩토리를 함께 만들고 싶다"고 밝혔다.
네이버는 한국은행과 협력한 금융 특화 AI 'BOKI'와 한국수력원자력과 개발한 원전 특화 AI 'Hy-NuRI' 등을 바탕으로 프랑스 기업·기관이 산업 특화 AI를 구축하도록 지원하기로 했다.
최 대표는 네이버웹툰이 프랑스에서 70편 이상의 오리지널 작품을 선보이며 200만 명 이상의 독자를 확보한 점을 언급하며 "웹툰 플랫폼과 저작권 보호 AI '툰레이더' 등 기술을 바탕으로 양국 창작자들의 작품이 전 세계 독자와 만날 수 있도록 협력하겠다"고 했다.
네이버와 웹툰엔터테인먼트는 창작자 지원을 위해 1억 달러 규모의 'IP 어댑테이션 펀드'를 조성했다. 창작자의 이야기가 영상·애니메이션·게임을 아우르는 글로벌 프랜차이즈로 성장할 수 있도록 직접 투자에 나설 계획이다.
네이버는 프랑스 국립시청각연구소(INA)와 AI 기술과 시청각 문화유산 아카이브 결합을 위한 업무협약을 체결했다.
양측은 INA의 시청각 아카이브에 네이버의 AI 기술을 접목해 콘텐츠를 효율적으로 분석·정리하고 이용자가 필요한 자료를 쉽게 탐색·활용할 수 있는 방안을 공동으로 모색할 예정이다.
네이버는 프랑스를 유럽 내 AI 연구·투자 거점으로 활용해왔다. 프랑스 그르노블의 네이버랩스 유럽에서는 로보틱스 AI와 멀티모달 파운데이션 모델 등 선행 기술 연구를 진행 중이며, 2024년 투자한 미스트랄AI와는 제조업 특화 소버린 AI 분야에서 사업 협력을 이어가고 있다.
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