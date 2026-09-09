쿠팡풀필먼트서비스, 여주 물류센터서 직원 건강 점검

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡풀필먼트서비스가 8일 여주1·2센터에서 건강 캠페인을 했다
- 여주시보건소와 직원 혈압·혈당을 재고 건강 상담을 진행했다
- 정종철 대표가 온열질환 예방수칙과 휴게시설을 점검했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이달까지 혹서기 특별 관리
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)는 지난 8일 여주1·2센터에서 현장 직원들의 건강 관리와 온열질환 예방을 위해 여주시보건소와 합동 건강증진 캠페인을 진행했다고 9일 밝혔다.
여주시보건소 관계자들은 센터를 찾아 CFS EHS팀과 함께 직원들의 혈압과 혈당을 측정하고 1대1 건강 상담을 진행했다.
현장에서는 온열질환 예방 5대 수칙과 심뇌혈관질환 예방관리를 위한 9대 생활수칙도 안내했다.
두 기관의 합동 캠페인은 2024년 시작해 매년 2회씩 진행됐으며 올해로 3년째다.
정종철 CFS 대표도 같은 날 여주1·2센터를 방문해 작업장 내 온열질환 예방수칙 준수 여부와 휴게시설 환경을 점검했다. 현장 근무자들에게는 얼음컵과 음료를 전달했다.
CFS는 이달까지를 '혹서기 특별 관리 기간'으로 지정하고 대표가 직접 물류 현장을 방문해 온열질환 예방 대책을 집중 점검하고 있다.
kji01@newspim.com