[글로벌 마켓 리포트 9월 9일]

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 8일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 하락 마감했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 628.18포인트(1.18%) 내린 5만2786.07에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 45.08포인트(0.58%) 하락한 7673.52, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 85.58포인트(0.32%) 밀린 2만6421.41을 기록했다.

이날 중동 정세 악화로 국제 유가가 6주 만에 최고 수준을 찍었다. 이란이 지원하는 예멘 후티 반군이 사우디아라비아 에너지 시설을 공격해 석유 설비에 화재가 발생했고, 이란은 미국의 자국 유조선 공격에 보복하겠다고 경고했다.

뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=로이터 뉴스핌]

소프트웨어 업종은 이틀 연속 밀렸다. 세일즈포스는 3.88%, 서비스나우와 인튜이트는 각각 4.98%, 4.51% 하락했다. 오픈AI가 지난주 최신 모델 GPT-6 아스트라를 내놓으면서 AI가 전문 소프트웨어 기업의 서비스를 대체할 수 있다는 관측이 제기된 영향이다.

가상자산 관련주도 약세를 보였다. 비트코인이 8만 달러 아래로 밀리면서 코인베이스와 스트래티지가 함께 내렸다.

반면 인텔은 급등했다. 퀄컴도 아마존과 맞춤형 AI 칩 개발 계약을 맺으며 3.18% 올랐다.

◆ 국제 유가 6주래 최고...금값은 하락

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 10월물은 전 거래일보다 1.55달러(1.7%) 오른 배럴당 93.03달러에 거래를 마쳤다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 11월물은 92센트(0.9%) 상승한 배럴당 97.92달러로 마감했다.

브렌트유는 이틀 연속 7월 23일 이후 최고 종가를 기록했고, WTI 역시 6월 4일 이후 가장 높은 수준에서 거래를 마쳤다. 두 유종 모두 기술적 과매수 영역에 진입한 상태다.

골드만삭스의 댄 스트루이븐을 비롯한 애널리스트들은 보고서에서 "시장은 중동 분쟁이 장기화할 가능성을 점점 더 가격에 반영하고 있다"고 진단했다.

호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

국제유가 상승으로 인플레이션 우려가 커지고 9월 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 기대가 높아진 가운데, 투자자들이 통화정책 전망에 대한 추가 단서를 얻기 위해 미국 물가지표 발표를 기다리면서 금값은 이날 하락했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 1% 하락한 온스당 4430.10달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 9일 오전 3시 51분 기준 전 거래일보다 1% 가까이 내린 온스당 4361.99달러를 기록했다.

◆ 미국 국채 금리 상승, 엔화 7개월래 최고

미국 국채 수익률은 상승했다.

이날 미국의 벤치마크인 10년물 국채 수익률은 1.43bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.798%를 기록했다. 장중에는 4.804%까지 상승했다. 연준의 금리 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 1.46bp 오른 4.394%를 나타냈다. 2년물과 10년물 국채 수익률 격차는 40bp로 좁혀졌다.

미 국채 수익률은 지난주 예상보다 강한 8월 고용보고서가 발표된 이후 상승 압력을 받고 있다. 미국의 8월 고용 증가 폭이 시장 예상을 크게 웃돌면서 투자자들은 오는 15~16일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준이 추가 금리 인상에 나설 가능성을 높여 잡았다. 연방기금금리 선물 시장은 현재 다음 주 연준이 기준금리를 인상할 가능성을 59%가량 반영하고 있다.

미국 달러와 일본 엔화 지폐 [사진=블룸버그]

외환시장에서는 엔화 강세가 두드러졌다. 엔화는 지난주 이후 달러 대비 약 5% 급등했다.

이날 아시아 거래에서 엔화는 달러당 152.89엔까지 상승해 지난 2월 이후 약 7개월 만의 최고 수준을 기록했다. 일본이 지난 7월 외환시장에 개입했을 당시 기록했던 수준도 넘어섰다. 이후 상승폭을 일부 반납해 최근 거래에서는 달러 대비 0.03% 오른 달러당 153.81엔을 나타냈다.

최근 엔화 강세에는 BOJ가 통화정책 긴축에 속도를 낼 것이라는 기대와 일본 투자자들의 해외 자금 본국 송환 가능성, 엔 캐리 트레이드 청산 등이 복합적으로 작용하고 있다.

주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 98.81로 보합권을 유지했다. 유로화는 달러 대비 거의 변동 없이 1.1628달러에 거래됐다. 엔화에 대해서는 유로당 178.83엔으로 9개월 만의 최저 수준 부근까지 밀렸다.

◆ 유럽증시, 보합권 혼조...노바티스 급락

유럽 주요국의 증시는 보합권 혼조세를 보였다.

투자자들은 이틀 후 유럽중앙은행(ECB)이 주요 정책금리를 소폭 인상할 것이라고 예상했다. 중동 지역의 긴장 고조와 국제유가 상승도 시장의 신중한 행보를 지지했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 0.30포인트(0.05%) 내린 649.60으로 장을 마쳤다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 10.47포인트(0.10%) 떨어진 1만811.66에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 52.10포인트(0.10%) 하락한 5만2177.47로 마감했다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 1.10포인트(0.00%) 오른 2만6007.63에, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 11.83포인트(0.14%) 상승한 8317.98로 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 24.70포인트(0.12%) 내린 1만9997.10으로 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 노바티스 로고 [사진 = 블룸버그]

광산주는 구리 가격 상승에 힘입어 2% 오르며 강세를 보였다. 스웨덴 광산업체 볼리덴, 영국계 칠레 구리광산 기업 안토파가스타, 폴란드 구리·은 생산업체 KGHM은 각각 4.6~6.3% 상승했다.

스위스 제약사 노바티스는 신약 개발이 또다시 차질을 빚었다는 소식에 10.9% 떨어져 역대 최대 일일 낙폭을 기록했다. 회사는 근육 소모성 질환 치료제로 개발 중인 실험약이 후기 임상시험에서 실패했다고 밝혔다. 전날 시장의 관심을 모았던 실험용 콜레스테롤 치료제 역시 후기 임상시험에 실패했다고 발표한 데 이어 연일 악재가 닥쳤다.

wonjc6@newspim.com