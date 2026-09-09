대한항공, 월드스마트시티엑스포 참가…AI 기반 미래 항공기술 선봬

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 9일 WSCE서 AI 기반 항공 기술을 선보였다.
- 항공 제조 자동화와 AI 정비, UAM 관제 기술을 소개했다.
- 부산 거점 미래 항공 클러스터 비전을 제시했다.
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부산 벡스코서 사흘간 개최…미래 항공 생태계 구현으로 '스마트 시티' 제안
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=대한항공이 인공지능(AI)을 기반으로 한 항공 제조·정비·도심항공교통(UAM) 기술을 앞세워 미래 스마트시티 비전을 선보인다.
대한항공은 9일부터 11일까지 부산 해운대구 벡스코에서 열리는 '2026 월드 스마트시티 엑스포(WSCE)'에 참가한다고 9일 밝혔다.
월드 스마트시티 엑스포는 국토교통부와 과학기술정보통신부, 부산광역시가 주최하는 스마트시티 박람회다. 올해 10주년을 맞아 AI 솔루션과 교통, 모빌리티, 인프라 관련 기술을 소개하는 전시와 컨퍼런스 등이 진행된다.
대한항공은 이번 행사에서 ▲첨단 자동화 제조 ▲AI 항공 MRO(유지·보수·정비) ▲UAM 통합 관제를 중심으로 차세대 항공 인프라를 소개한다.
'미래항공 AX(AI 전환) 존'에서는 AI를 활용해 항공 부품과 기체를 생산하는 다목적 공정 라인을 영상으로 구현한다. 대한항공이 개발 중인 민항기 부품 제조 자동화 기술과 저피탐 무인편대기도 전시한다. 이를 통해 스마트 팩토리 구축과 부산을 거점으로 한 차세대 항공 생산 혁신 비전을 제시한다는 계획이다.
'AI 항공 MRO 존'에서는 민항기 정비에 적용할 수 있는 지능형 유지보수 기술을 선보인다. 대한항공이 개발한 인스펙션 드론과 지상 이동형 로버가 항공기 외관을 스캔해 결함을 탐지하고 실시간으로 보고하는 자동화 시스템이다.
'UAM 통합 운영 솔루션 ACROSS 존'에서는 도심 하늘을 운항하는 UAM 기체를 안전하고 효율적으로 관리하는 스마트 관제 기술을 소개한다. ACROSS는 대한항공이 자체 개발한 UAM 통합 운영 솔루션으로 AI를 활용한 관제 시스템을 적용했다.
대한항공 관계자는 "진정한 스마트 시티의 완성은 지상을 넘어 고도화된 항공 제조 기술, 관제 및 정비 인프라가 하나로 연결될 때 가능하다"며 "미래 항공 클러스터 비전을 통해 글로벌 항공우주 산업의 자동화 생산을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com