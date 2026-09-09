이랜드이츠 리미니, 1만원대 가을 한정 메뉴 '어텀 다이닝' 내놔

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이랜드이츠가 운영하는 이탈리안 다이닝 브랜드 '리미니'가 10일부터 가을 한정 메뉴 '어텀 다이닝'을 출시한다. 리미니는 이탈리아 식재료를 활용한 피자, 파스타 등 이탈리안 요리를 1만원대 가격 중심으로 선보이는 브랜드다.

리미니 비앙코마스카포네무화과피자. [사진= 이랜드이츠]

이번 신메뉴에는 제철 무화과와 문어, 갑오징어, 홍새우 등 해산물까지 가을을 대표하는 식재료가 다채롭게 활용됐다. 신메뉴는 피자, 파스타, 메인 요리, 리조또, 사이드 메뉴 및 음료까지 총 10종으로 구성됐다.

무화과를 활용한 메뉴로는 '비앙코 마스카포네 무화과 피자', '리코타 무화과 샐러드', '리얼 무화과 레몬에이드'를 선보인다. 가을 해산물이 담긴 메뉴는 문어, 갑오징어, 홍새우를 활용한 '스모크 파프리카 뽈뽀', '갑오징어 먹물 리조또', '플라워피클 홍새우 비스큐 파스타'가 준비됐다. 매장에서 직접 만든 '트러플 크림 수제 뇨끼', '수제 트러플 먹물 아란치니', '수제 트러플 머쉬룸 수프'와 가을 노을을 표현한 '리얼 선셋 자몽 망고 에이드'도 함께 출시된다.

대표 메뉴인 '비앙코 마스카포네 무화과 피자'는 48시간 저온 숙성한 도우에 신선한 채소와 무화과, 마스카포네 치즈를 올린 시즌 피자다. 메인 메뉴인 '스모크 파프리카 뽈뽀'는 쫄깃하게 구운 문어에 스모키한 파프리카 소스를 더한 남부 이탈리아식 문어 요리로, 여럿이 함께 나누기 좋은 메뉴다.

리미니 관계자는 "여러 가지 메뉴를 함께 주문해 쉐어하는 고객분들의 니즈에 맞춰 신메뉴도 메인 디쉬부터 사이드 메뉴까지 다채롭게 준비했다"고 말했다.

fineview@newspim.com