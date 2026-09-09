씨이랩, 엔비디아 'AI City Challenge' 트랙4 최종 1위

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합성 이미지 101만장으로 학습해 실제 영상 평가

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 피지컬 인공지능(AI) 전문기업 씨이랩이 엔비디아(NVIDIA)가 주관하는 글로벌 컴퓨터 비전 경진대회 '2026 AI City Challenge'의 트랙4에서 최종 1위를 차지했다.

씨이랩은 9일 텍스트 기반 인물 이상 탐색과 가상·현실 전환(Sim2Real)을 다루는 트랙4 부문에서 공개 리더보드 1위에 오른 뒤 주관사의 규정 검증 절차를 통과해 최종 순위가 확정됐으며, 유럽 컴퓨터 비전 학회(ECCV) 2026 현장에서 수상했다고 밝혔다.

트랙4는 주최 측이 공개한 약 101만장의 합성 이미지만으로 모델을 학습한 뒤 실제 영상을 이용해 성능을 평가하는 방식으로 진행됐다. 가상 환경에서 학습한 모델을 실제 환경에 적용하는 Sim2Real(Simulation-to-Real) 성능을 평가하는 과제다.

씨이랩 로고. [사진=씨이랩]

피지컬 AI는 공장·물류센터·도시 등 물리적 공간을 인식하고 그 안에서 작동하는 AI를 말한다. 로봇과 자율주행, 산업 자동화 설비 등이 주요 적용 분야다.

이 분야에서는 물리 기반 시뮬레이션과 합성 데이터를 이용해 모델을 학습하는 방식이 활용된다. 다만 가상 환경에서 학습한 모델을 실제 환경에 적용할 때 성능 차이가 발생할 수 있어 가상 데이터와 실제 환경 간 격차를 줄이는 기술이 주요 과제로 꼽힌다고 씨이랩은 설명했다.

대회 주최 측은 10회째를 맞은 이번 AI City Challenge를 지능형 교통과 스마트시티, 피지컬 AI 분야의 벤치마크로 제시하고 합성 데이터에서 실제 환경으로 전이하는 학습(synthetic-to-real learning)을 주요 평가 분야 가운데 하나로 포함했다.

씨이랩은 이번 대회에서 활용한 기술을 자사 비전 AI와 디지털 트윈 사업에 연계할 계획이다. 구축된 디지털 트윈을 비전 AI 학습용 데이터 생성 기반으로 활용해 ▲디지털 트윈 구축 ▲합성 데이터 생성 ▲모델 학습 ▲현장 적용을 연계하는 형태로 사업화한다는 구상이다.

송유진 씨이랩 최고기술책임자(CTO)는 "피지컬 AI를 현장에 적용하기 위해서는 가상에서 학습한 모델이 실제 환경에서도 작동하는지가 중요하다"며 "이번 대회를 통해 가상 데이터를 현장에 적용하는 씨이랩의 AI 기술을 확인했다"고 말했다.

이어 "앞으로도 가상 데이터와 현장 데이터를 융합한 기술을 기반으로 피지컬 AI의 현장 적용을 확대해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com