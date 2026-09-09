김동아 "한동훈 자료 출처는 검찰 내부...김승원 통화는 정상적 민원 전달"

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"이미 정리된 사건을 다시 끌고 나온 것"

"단편적 자료 제시하며 의혹인 양 주장하는 것은 정치 공세에 불과"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김동아 더불어민주당 의원은 김승원 법무부 장관 후보자를 둘러싼 각종 의혹과 논란에 대해 "이미 정리된 사건을 가지고서 다시 끌고 나온 것"이라며 한동훈 무소속 의원을 향해 정치 공세를 중단하라고 촉구했다.

민주당 '김승원 네거티브 전담 대응팀' 소속인 김 의원은 9일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "로비를 제공했다는 강 모 씨에 대해서는 이미 무죄 판결이 났고, 김승원 의원도 사실상 '혐의 없음'과 다름없는 내용으로 기소유예 처분을 받았다"며 이같이 밝혔다.

김동아 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 현 상황을 한 의원의 '살라미식 폭로'라며 "본인들이 스스로 수사하고 불기소 처분을 한 사건을 가지고 이제 와서 하나하나 단편적인 자료를 제시하며 큰 의혹이 있는 것처럼 주장하는 것은 정치 공세에 불과하다"고 비판했다.

김 의원은 한 의원이 공개한 기소계획서 등 수사 자료의 출처를 검찰 내부로 지적하며 "당시 수사라인에 있는 사람들 아니고서는 전혀 공개될 수 없는 내부 보고 자료"라며 "공무상 비밀누설 혐의 등으로 경찰청 국가수사본부에 고발했다"고 설명했다.

김 후보자가 과거 식약처장에게 직접 전화통화를 한 대목에 대해서는 정당한 의정 활동이었다고 선을 그었다.

김 의원은 "당시 코로나가 창궐했던 시국에서 정상적인 진행을 해 달라는 민원을 전달한 것"이라며 "부정한 청탁이나 부당한 압력은 없었다"고 해명했다.

야당 일각에서 제기하는 '공소 취소를 위한 장관 지명'이라는 주장에 대해서는 "김 후보자 본인이 공소 취소 지휘를 하지 않겠다고 발언했다"면서도 "윤석열 정부와 한동훈 장관 시절에 있었던 조작 수사와 잘못된 기소에 대해서는 특검 등을 통해 진상 규명이 필요하다"고 강조했다.

allpass@newspim.com