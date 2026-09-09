'제21회 시흥갯골축제' 18~20일 개최..."생태·예술의 장 연다"

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'바다가 그린 길, 바람이 만든 예술' 주제...8개 테마길서 21개 프로그램 운영

소금 퍼포먼스·열기구 체험 풍성...자전거 탄 풍경 등 감성 콘서트도 마련

차 없는 축제 운영...시흥시청·오이도역·목감 등서 친환경 셔틀버스 44대 운행

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 대한민국 대표 생태축제인 '제21회 시흥갯골축제'가 오는 18일부터 20일까지 사흘간 경기 시흥시 갯골생태공원 일원에서 열린다.

지난해 열린 시흥갯골축제에서 참가자들이 염전 체험을 하고 있다. [사진=시흥시]

시흥시는 '바다가 그린 길, 바람이 만든 예술'을 주제로 갯골의 생태와 염전의 역사, 사람과 예술이 어우러지는 다채로운 축제를 선보인다고 9일 밝혔다.

올해 축제는 '갯골대로, 생태로, 생명로, 염전로, 바람로, 잔디로, 미식로, 집으로' 등 8개 테마길을 중심으로 총 21개의 체험·공연 프로그램과 먹거리·마켓 등이 구성된다.

대표 프로그램인 '소금의 기억, 물의 춤' 공연은 염전 구역에서 매일 밤 펼쳐져 소금을 소재로 한 화려한 퍼포먼스를 선보인다. 체험 행사로는 갯골 스탬프 랠리, 갯골 전국 미술대회, 갯골 느린우체국 등이 마련된다.

가족 단위 방문객을 위해 갈대 공예, 천연염색, 새활용(업사이클) 체험, 곤충 체험, 갯골 탐험대, 판타지 열기구 체험 등이 운영된다. 염전 체험과 소금놀이, 맨발 소금길, 제9회 시흥염전 소금제, Sea Pool 파티 등 남녀노소 즐길 수 있는 프로그램도 준비된다.

가을 밤을 수놓을 공연도 풍성하다. '콘서트 인(in) 갯골'에는 김시영 밴드, 심명기, 자전거 탄 풍경, 여행스케치, 박혜경, 서영은 등이 출연해 감성 무대를 선사하며 경기도 생활예술인들의 '거리로 나온 예술제'도 축제 분위기를 더한다. 축제장 곳곳에는 푸드트럭·식음존·농부장터·나눔장터 등이 들어서 지역 먹거리와 특산품을 선보인다.

제21회 시흥갯골축제 포스터. [사진=시흥시]

시흥갯골축제는 친환경 '차 없는 축제'로 진행된다. 행사장 주변 교통이 일부 통제되며 방문객 편의를 위해 친환경 수소전기 셔틀버스 44대가 시흥시청 정문, 오이도역-배곧, 신천역-은계, 목감지구 등 주요 거점에서 운행한다.

임병택 시흥시장은 "제21회 시흥갯골축제는 갯골의 자연과 염전의 역사, 사람과 예술이 하나 되는 축제로 준비했다"며 "시흥만의 생태자원을 살린 다양한 체험과 공연을 통해 시민과 관광객 모두가 함께 즐기는 대표 생태축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com