대한민국 명품브랜드 된 '청원생명쌀'…청주시, 수확까지 품질관리

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친환경 농법·공동방제로 품질 유지…수확 후 토양관리·건조료 지원도

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시 대표 농특산물 브랜드인 '청원생명쌀'이 올해 상반기 대한민국 명품브랜드 대상을 받은 가운데 청주시가 하반기에도 품질 관리와 농가 지원을 이어간다.

시는 9일 고품질 벼 생산을 위해 수확기까지 현장 기술지도와 병해충 예찰을 강화한다고 밝혔다.

청원생명쌀 재배단지. [사진=청주시] 2026.09.09 baek3413@newspim.com

앞서 7~8월 두 차례 병해충 공동방제를 실시해 벼 생육을 관리했다.

청원생명쌀은 우렁이농법 등 친환경 농법과 체계적인 품질관리를 통해 생산된다.

시는 출수기 이후 기상 변화와 병해충 발생 상황을 점검하고 농가에 적기 수확 정보를 제공할 계획이다.

수확이 끝난 뒤에는 다음 해 농사를 위한 토양 관리에 나선다.

청원생명쌀 재배 농가는 볏짚 환원, 녹비작물 재배, 완숙퇴비 살포 가운데 한 가지 이상을 이행해야 한다.

농가 경영 부담을 덜기 위한 지원도 추진한다.

시는 벼 수확 후 건조 과정에서 발생하는 비용 일부를 지원하는 '청원생명쌀 산물벼 건조료 지원사업'을 통해 농가의 경영비 절감과 소득 안정을 돕기로 했다.

시 관계자는 "명품브랜드 대상 수상은 고품질 쌀 생산을 위해 노력한 농가와 청주시가 함께 만든 성과"라며 "수확기 관리와 토양 관리, 건조료 지원 등을 차질 없이 추진해 청원생명쌀의 브랜드 가치를 높이겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com