NS홈쇼핑, 추석 식품 집중 편성…NS몰 최대 20% 할인

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑이 9일 추석 먹거리와 건강식품 방송을 시작했다.
- NS몰은 20일까지 추석 상차림 상품을 최대 20% 할인했다.
- 갈비찜·굴비·홍삼 등은 추가구성과 카드할인을 적용했다.
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홍삼 10박스·상품권 증정 구성
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = NS홈쇼핑은 오는 21일까지 명절 먹거리와 선물용 건강기능식품을 집중 방송하고 NS몰에서 추석 상차림 상품을 최대 20% 할인한다고 9일 밝혔다.
NS몰의 'NS홈쇼핑 추석 상차림 최대 20% 할인' 기획전은 오는 20일까지 진행한다. TV방송상품 가운데 갈비찜 등 육류와 사과·굴비·전복 등 농수산물, 송편·전병 등 명절 간식이 대상이다.
TV에서는 9일부터 오는 21일까지 갈비찜·굴비·햅쌀 등 먹거리와 홍삼·마그네슘·콜라겐 등 건강기능식품을 선보인다. 상품별로 추가 구성과 카드 할인, 상품권 증정 등의 혜택을 적용한다.
'임성근 소갈비찜'은 9일 오후 6시 30분, 오는 19일 오후 4시 15분, 오는 21일 오전 10시 30분 방송한다. '빅마마 프리미엄 굴비'는 9일 오후 9시 40분과 오는 13일 오후 2시 25분에 편성했으며 오는 16일에는 낮 12시 30분과 오후 10시 45분 두 차례 방송한다.
오는 15일 방송하는 '정관장 홍삼활력플러스'는 본품 6박스에 4박스를 추가한 총 10박스, 300포 구성으로 가격은 39만8000원이다. 개별 박스 단위로 나눠 선물할 수 있도록 쇼핑백 10장을 함께 제공한다.
'에버콜라겐 타임레티놀A'는 오는 19일 오전 9시 20분과 낮 12시 20분에 방송한다. 본품 18개월분과 30포에 신세계상품권 10만원을 더한 구성으로 가격은 55만9000원이다.
kji01@newspim.com