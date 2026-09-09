충북 바이오산업 대전환…3조1062억원 투입 글로벌 허브 만든다

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 9일 미래비전 선포식서 바이오 육성전략을 발표했다.
- AI·첨단바이오 접목해 오송·오창 R&D 혁신축을 구축했다.
- 3조1062억원 투입해 일자리 3만개 창출을 목표로 했다.
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도내 11개 시군 '바이오 원클러스터'로 연결
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 앞으로 30년을 이끌 바이오산업 육성 전략을 내놨다.
기존 제조 중심의 바이오산업에 인공지능(AI)과 첨단바이오 기술, 연구개발(R&D), 창업·투자 기능을 더해 글로벌 바이오산업 혁신허브로 도약한다는 구상이다.
충북도는 9일 도청에서 산·학·연·병·관 관계자 120여 명이 참석한 가운데 '충북 바이오 미래비전 선포식'을 열고 '충북 NEXT 바이오산업 육성 전략'을 발표했다.
도는 '글로벌 바이오산업 혁신허브 완성'을 목표로 3대 전략, 9대 핵심과제, 89개 사업에 3조1062억원을 투입한다.
이를 통해 일자리 3만개와 4조4000억원의 생산유발 효과를 창출한다는 계획이다.
핵심은 AI와 첨단바이오를 접목한 산업 고도화다.
오송에 항체의약품 특화 AI 바이오 데이터센터와 유전자·세포치료 R&BD 실증센터 등을 구축하고 차세대 바이오의약품 연구·사업화 기반을 강화한다.
오송과 오창을 잇는 R&D 혁신축도 구축한다.
한국새빛가속기가 들어서는 오창과 오송 바이오클러스터를 연계해 바이오 융합 연구와 신기술 개발을 추진할 계획이다.
연구성과가 창업과 투자로 이어지는 생태계 조성에도 나선다.
오송3산단 K-바이오스퀘어를 중심으로 KAIST 오송 바이오메디컬 캠퍼스, 서울대병원 R&D 임상연구병원 등을 연계해 대학·병원·연구기관·기업이 집적된 바이오 R&D 거점을 조성한다.
또 글로벌 바이오 인큐베이터 유치와 바이오 펀드 등을 통해 'R&D→창업→투자→사업화→글로벌 진출'로 이어지는 성장 기반을 마련한다.
오송 중심의 바이오산업을 충북 전역으로 확장하는 방안도 추진한다.
청주·진천·음성·충주를 바이오의약품·의료기기·화장품 중심의 레드바이오 축으로, 제천·단양·괴산·증평·보은·옥천·영동을 천연물·기능성식품·산림생명자원 중심의 그린바이오 축으로 육성한다.
충북도는 이를 통해 11개 시군을 하나의 '바이오 One-Cluster'로 연결한다는 구상이다.
신용한 지사는 "앞으로의 30년은 충북 바이오 대전환을 통해 대한민국 바이오의 대도약을 이끄는 시간이 될 것"이라며 "AI·첨단바이오 등 미래 신기술을 선점하고 R&D부터 인재·창업·투자·사업화까지 이어지는 자생적 혁신생태계를 만들겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com