지그재그 '직진배송' 도입 브랜드, 거래액 최대 86배 폭증

AI 핵심 요약beta
- 지그재그가 9일 브랜드패션 직진배송을 확대했다.
- 상반기 거래액은 37% 늘고 7~8월도 증가했다.
- 리에티 등 입점 브랜드 거래액이 급증했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 패션 브랜드들이 자체 물류망 대신 플랫폼의 빠른 배송 서비스를 이용해 거래액을 크게 늘리는 사례가 잇따르고 있다. 카카오스타일이 운영하는 '지그재그'에서 이런 흐름이 뚜렷하게 나타났다.
지그재그는 쇼핑몰 중심이던 '직진배송'을 브랜드패션 카테고리로 확장했다. 자체 물류망을 운영하던 브랜드들이 입점하면서 올해 상반기 브랜드패션 카테고리 직진배송 거래액은 지난해 같은 기간보다 37% 증가했다고 9일 밝혔다. 비수기로 꼽히는 7월과 8월에도 거래액이 각각 전년 대비 25%, 23% 늘며 증가세를 이어갔다.
직진배송을 발판으로 가파르게 성장한 브랜드도 늘고 있다. 소형 브랜드 '리에티'는 직진배송 도입 이후 3개월 평균 거래액이 직전 대비 8580% 폭증했으며, 직진배송 비중을 90% 이상으로 확대한 뒤 올해 6월 거래액도 1월 대비 122% 증가했다. '타티아나'는 직진배송 도입 4개월 만에 월 거래액이 직전 대비 1017% 치솟았고, '타밈'은 직진배송 비중을 점차 확대해 10개월 만에 월 거래액 10억원을 돌파했다.
직진배송이 브랜드 전체 성장을 견인하는 효과도 나타났다. '헬레네파리스'는 지난해 7월부터 일부 상품만 직진배송으로 판매했음에도 도입 1년 만에 브랜드 전체 거래액이 542% 급증했고, 같은 기간 브랜드 자체 배송 거래액도 318% 증가했다.
카카오스타일 관계자는 "직진배송은 브랜드 상품을 빠르게 받고 싶어 하는 고객 니즈를 충족시키며 브랜드패션 카테고리의 핵심 성장 엔진으로 자리 잡았다"고 말했다.
fineview@newspim.com