[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 패션 브랜드들이 자체 물류망 대신 플랫폼의 빠른 배송 서비스를 이용해 거래액을 크게 늘리는 사례가 잇따르고 있다. 카카오스타일이 운영하는 '지그재그'에서 이런 흐름이 뚜렷하게 나타났다.

지그재그 '직진배송' 도입 브랜드, 거래액 최대 86배 폭증. [사진= 카카오스타일]

지그재그는 쇼핑몰 중심이던 '직진배송'을 브랜드패션 카테고리로 확장했다. 자체 물류망을 운영하던 브랜드들이 입점하면서 올해 상반기 브랜드패션 카테고리 직진배송 거래액은 지난해 같은 기간보다 37% 증가했다고 9일 밝혔다. 비수기로 꼽히는 7월과 8월에도 거래액이 각각 전년 대비 25%, 23% 늘며 증가세를 이어갔다.

직진배송을 발판으로 가파르게 성장한 브랜드도 늘고 있다. 소형 브랜드 '리에티'는 직진배송 도입 이후 3개월 평균 거래액이 직전 대비 8580% 폭증했으며, 직진배송 비중을 90% 이상으로 확대한 뒤 올해 6월 거래액도 1월 대비 122% 증가했다. '타티아나'는 직진배송 도입 4개월 만에 월 거래액이 직전 대비 1017% 치솟았고, '타밈'은 직진배송 비중을 점차 확대해 10개월 만에 월 거래액 10억원을 돌파했다.

직진배송이 브랜드 전체 성장을 견인하는 효과도 나타났다. '헬레네파리스'는 지난해 7월부터 일부 상품만 직진배송으로 판매했음에도 도입 1년 만에 브랜드 전체 거래액이 542% 급증했고, 같은 기간 브랜드 자체 배송 거래액도 318% 증가했다.

카카오스타일 관계자는 "직진배송은 브랜드 상품을 빠르게 받고 싶어 하는 고객 니즈를 충족시키며 브랜드패션 카테고리의 핵심 성장 엔진으로 자리 잡았다"고 말했다.

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