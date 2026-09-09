[UCL] 브뤼헤 이적 이한범, 챔스리그 데뷔 무대서 풀타임 활약

AI 핵심 요약beta
- 이한범이 9일 UCL 데뷔전 풀타임을 뛰었다.
- 클럽 브뤼헤는 애스턴 빌라에 2-3으로 졌다.
- 이한범은 빌드업은 돋보였지만 팀 패배를 막지 못했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 국가대표 수비수 이한범(클럽 브뤼헤)이 꿈의 무대인 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 데뷔전을 풀타임으로 치렀으나 팀의 아쉬운 패배를 막지 못했다.
클럽 브뤼헤는 9일(한국시간) 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디움에서 열린 2026-27시즌 UCL 리그 페이즈 1차전 홈경기에서 애스턴 빌라에 2-3으로 졌다.
여름 이적시장에서 미트윌란을 떠나 브뤼헤에 둥지를 튼 이한범은 백4의 중앙 수비수로 선발 출전했다. 생애 첫 UCL 본선 무대였음에도 90분 내내 안정적인 빌드업을 지휘했다. 팀 내 가장 높은 점유율(10.1%)과 패스 횟수 94회(성공률 94%)를 적립했고, 공중볼 경합 성공률 100%(4회), 걷어내기 6회, 가로채기 2회로 개인 수비 지표에서 독보적인 수치를 남겼다.
그러나 수비진 전체의 불안과 골키퍼 난조가 발목을 잡았다. 잉글랜드 프리미어리그(PL) 개막 후 3경기 무득점에 그치던 빌라는 전반 11분 토레스의 패스를 받은 존 맥긴의 왼발 논스톱 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 브뤼헤는 전반 19분 완-비사카를 제친 비르질리의 패스를 위고 베틀레센이 골문 구석으로 밀어 넣으며 균형을 맞췄다.
빌라의 반격은 매서웠다. 전반 23분 잭슨의 백힐 패스를 거친 에밀리아노 부엔디아가 재역전골을 넣었다. 이어 전반 43분 역습 상황에서 토레스의 패스를 잡은 잭슨이 전진한 조머 골키퍼와 이한범을 단숨에 제치고 빈 골문에 추가골을 밀어 넣었다. 브뤼헤는 스위스 대표팀 출신 베테랑 골키퍼 얀 조머가 2개의 실책성 플레이를 저지르는 등 수비 라인이 흔들리며 전반을 1-3으로 뒤진 채 마쳤다.
후반 들어 교체 카드로 반전을 노린 브뤼헤는 후반 16분 완-비사카의 핸드볼 파울로 얻어낸 페널티킥을 니콜로 트레솔디가 깔끔하게 차넣어 2-3 한 골 차로 추격했다. 브뤼헤는 후반 24분 코너킥에서 트레솔디의 헤더가 골대를 맞고 나오는 등 맹공을 퍼부었으나, 후반 막판 밀집 수비로 돌아선 빌라의 벽을 끝내 넘지 못했다. 브뤼헤는 오는 10월 14일 인터 밀란을 상대로 리그 페이즈 2차전을 치른다.
psoq1337@newspim.com