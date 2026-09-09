[UCL] 브뤼헤 이적 이한범, 챔스리그 데뷔 무대서 풀타임 활약

브뤼헤, 수비진 불안 홈에서 애스턴 빌라에 2-3 패배

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 국가대표 수비수 이한범(클럽 브뤼헤)이 꿈의 무대인 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 데뷔전을 풀타임으로 치렀으나 팀의 아쉬운 패배를 막지 못했다.

클럽 브뤼헤는 9일(한국시간) 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디움에서 열린 2026-27시즌 UCL 리그 페이즈 1차전 홈경기에서 애스턴 빌라에 2-3으로 졌다.

[브뤼헤 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이한범이 9일(한국시간) UCL 리그 페이즈 1차전 홈경기에서 실점한 뒤 아쉬운 표정을 짓고 있다. 2026.9.9 psoq1337@newspim.com

여름 이적시장에서 미트윌란을 떠나 브뤼헤에 둥지를 튼 이한범은 백4의 중앙 수비수로 선발 출전했다. 생애 첫 UCL 본선 무대였음에도 90분 내내 안정적인 빌드업을 지휘했다. 팀 내 가장 높은 점유율(10.1%)과 패스 횟수 94회(성공률 94%)를 적립했고, 공중볼 경합 성공률 100%(4회), 걷어내기 6회, 가로채기 2회로 개인 수비 지표에서 독보적인 수치를 남겼다.

그러나 수비진 전체의 불안과 골키퍼 난조가 발목을 잡았다. 잉글랜드 프리미어리그(PL) 개막 후 3경기 무득점에 그치던 빌라는 전반 11분 토레스의 패스를 받은 존 맥긴의 왼발 논스톱 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 브뤼헤는 전반 19분 완-비사카를 제친 비르질리의 패스를 위고 베틀레센이 골문 구석으로 밀어 넣으며 균형을 맞췄다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 9일 2026-27시즌 UCL 리그 페이즈 1차전 홈경기에 선발 출전한 이한범. [사진=브뤼헤 SNS] 2026.09.09 psoq1337@newspim.com

빌라의 반격은 매서웠다. 전반 23분 잭슨의 백힐 패스를 거친 에밀리아노 부엔디아가 재역전골을 넣었다. 이어 전반 43분 역습 상황에서 토레스의 패스를 잡은 잭슨이 전진한 조머 골키퍼와 이한범을 단숨에 제치고 빈 골문에 추가골을 밀어 넣었다. 브뤼헤는 스위스 대표팀 출신 베테랑 골키퍼 얀 조머가 2개의 실책성 플레이를 저지르는 등 수비 라인이 흔들리며 전반을 1-3으로 뒤진 채 마쳤다.

후반 들어 교체 카드로 반전을 노린 브뤼헤는 후반 16분 완-비사카의 핸드볼 파울로 얻어낸 페널티킥을 니콜로 트레솔디가 깔끔하게 차넣어 2-3 한 골 차로 추격했다. 브뤼헤는 후반 24분 코너킥에서 트레솔디의 헤더가 골대를 맞고 나오는 등 맹공을 퍼부었으나, 후반 막판 밀집 수비로 돌아선 빌라의 벽을 끝내 넘지 못했다. 브뤼헤는 오는 10월 14일 인터 밀란을 상대로 리그 페이즈 2차전을 치른다.

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