강원 동해안 해수욕장 모두 폐장...699만 3547명 방문

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도 동해안 6개 시군의 해수욕장이 아야진 해수욕장을 마지막으로 지난 6일 모두 폐장했다.

8일 깅원도에 따르면 올해 강원 동해안 해수욕장에는 총 699만3547명이 방문해 전년 대비 19% 감소한 것으로 나타났다. 6개 시군 중 양양군은 29% 증가했지만 나머지 5개 시군은 모두 방문객 수가 줄어든 것으로 분석된다. 이는 기록적인 폭염과 장마 등 기상 악화로 여름휴가 형태가 해수욕 중심에서 실내·체험·야간관광 등으로 다양화됐기 때문으로 보인다.

강릉시 경포해수욕장.[사진=강릉시]2021.06.27 grsoon815@newspim.com

해수욕장 폐장 이후에도 관광객과 지역주민의 해변 이용이 계속될 것으로 예상되며 강원도는 이를 감안해 안전관리 공백을 최소화할 예정이다.

동해안 6개 시군에는 총 230명의 안전관리요원이 배치돼 9월 13일까지 주요 해수욕장과 방문객 밀집지역을 순찰하고 입수객 계도, 위험지역 점검 등을 실시할 계획이다.

일부 지역에서는 9월 말까지 인력을 유지해 안전관리를 이어갈 예정이다. 해양경찰 등 유관기관과의 합동 순찰도 정기적으로 진행하며 기상 악화 시 이용객 대피 유도 등 현장 대응체계를 갖춘다.

또한 폐장한 지정 해수욕장 외에도 관광객과 지역주민이 찾는 비지정해변에 대해서도 안전관리 사업을 통해 관리할 예정이다. 이는 동해안의 안전관리 체계를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.

이동희 강원특별자치도 관광국장은 "해수욕장 운영은 종료됐지만 동해안을 찾는 관광객과 지역주민의 해변 이용은 계속될 것으로 예상하고 있는 만큼 안전관리에 만전을 기할 것"이라고 밝혔다.

onemoregive@newspim.com