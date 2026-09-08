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익산 '백제사리장엄관' 조성 논의...국회서 본격화

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  • 익산시가 8일 국회서 백제사리장엄관 조성 논의를 본격화했다.
  • 세미나서 백제문화 정체성과 국립익산박물관 역할을 논의했다.
  • 익산시는 문화 경쟁력 강화와 관광 활성화를 기대했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

회의원회관 정책 세미나 개최 국립익산박물관 차별화·특성화 전략 논의
백제 사리장엄문화 거점 조성 필요성 제시 역사문화 관광자원 육성 기대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 백제문화의 가치와 정체성을 높이고 지역의 역사문화 경쟁력을 강화하기 위한 백제사리장엄관 조성 논의를 국회에서 본격화했다고 8일 밝혔다.

익산시는 이날 국회의원회관에서 '백제사리장엄관 조성을 위한 국회 정책 세미나'가 개최했다.

세미나는 K-컬처의 세계적 위상이 높아지는 가운데 백제문화의 중심축인 국립익산박물관의 차별화 전략을 모색하고 백제사리장엄관 조성 필요성을 논의하기 위해 마련됐다.

백제사리장엄관 조성을 위한 국회 정책 세미나[사진=익산시]2026.09.08 lbs0964@newspim.com

한병도 더불어민주당 원내대표(익산을)와 이춘석 국회의원(익산갑)이 공동 주최하고 원광대학교 마한·백제문화연구소가 주관했다. 관련 분야 전문가들이 참석해 백제사리장엄관 조성과 국립익산박물관의 역할에 대한 다양한 의견을 나눴다.

기조강연에 나선 유홍준 국립중앙박물관장은 백제 사리장엄구를 우리 고대문화의 우수성을 보여주는 대표적인 문화유산으로 평가했다.

특히 신라 금관에 버금가는 고대 불교미술의 진수라는 점을 강조하며 백제사리장엄관이 백제문화의 수준을 보여주는 공간이자 불교문화의 새로운 거점이 될 수 있다고 설명했다.

김현경 한국전통문화대학교 교수는 '지식에서 장소의 서사로: 지역 정체성과 국립익산박물관의 역할'을 주제로 발표했다.

김 교수는 미륵사지가 가진 장소성과 지역 정체성을 연결하는 것이 중요하다며 지역의 역사와 정체성을 전달하는 국립익산박물관의 역할 확대 필요성을 강조했다.

이다운 원광대학교 교수는 '국립익산박물관의 특성화 전략'을 주제로 백제 사리장엄문화와 동아시아 불교문화 교류를 대표하는 거점박물관으로 발전하기 위한 방향을 제시했다.

특히 미륵사지의 장소성을 활용해 국립익산박물관을 차별화·특성화하기 위한 첫 실천 방안으로 백제사리장엄관 조성을 제안했다.

종합토론에서는 김정희 원광대학교 명예교수가 좌장을 맡고 이재운 전주대학교 명예교수, 안선호 원광대학교 교수, 정보람 한국문화관광연구원 부연구위원이 참여했다.

참석자들은 백제사리장엄관이 단순한 유물 전시공간을 넘어 익산의 역사적 정체성을 보여주고 지역사회의 문화적 지속가능성을 뒷받침하는 문화 기반으로 활용돼야 한다는 데 의견을 모았다.

익산시는 백제사리장엄관이 조성되면 미륵사지와 국립익산박물관을 중심으로 백제 사리장엄문화의 가치를 체계적으로 알리고 익산만의 차별화된 역사문화 콘텐츠를 확충하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

시는 향후 백제사리장엄관이 차질 없이 조성될 수 있도록 국립익산박물관과 긴밀히 협력하고 건립에 필요한 행정적 지원과 지속적인 소통을 이어갈 계획이다.

최정호 익산시장은 "백제사리장엄관은 익산이 간직한 백제문화의 가치를 더욱 널리 알리고 관광 경쟁력을 높이는 새로운 도약점이 될 것"이라며 "백제문화의 브랜드 가치를 높이고 익산의 우수한 역사문화 자원이 세계적인 관광자원으로 자리매김할 수 있도록 국회와 중앙정부, 관계기관과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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