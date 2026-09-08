개발협력 넘어 민간투자까지…코아펙 20년, 협력 범위 확대

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구윤철 부총리, 아프리카개발은행 총재와 사전 면담

한·아프리카 협력 새 기회…아프리카 45개국 재무장관 참석

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 재정경제부는 아프리카개발은행(AfDB), 한국수출입은행과 공동으로 오는 11일까지 서울 그랜드 워커힐 호텔에서 '제8차 한·아프리카 경제협력(KOAFEC·코아펙) 장관회의'를 연다고 8일 밝혔다.

코아펙은 한국과 아프리카 간 고위급 경제정책 대화와 개발협력 사업 발굴을 위해 2006년 출범한 경제협력 협의체다. 코아펙 신탁기금, 경제발전경험공유사업(KSP), 대외경제협력기금(EDCF), 민간기업 교류 등을 통해 협력 의제를 구체적인 사업으로 연결해왔다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 4일 서울 중구 은행연합회에서 열린 시장상황점검회의를 주재하는 모습[사진=뉴스핌DB]

코아펙 출범 20주년을 맞아 개최되는 이번 회의에는 아프리카 45개국의 재무장관을 비롯한 정부 대표단과 국제기구, 공공기관 및 민간부문 관계자 등 총 800여명이 참석한다. 역대 코아펙 장관회의 가운데 최대 참석 규모다.

이번 회의는 '인공지능(AI)과 디지털 인프라를 활용한 아프리카의 대전환'을 주제로 열린다. 한국의 AI·디지털 기술과 개발 경험을 통해 아프리카의 생산성 향상과 산업·공공서비스 혁신을 지원하기 위한 협력 방안이 중점적으로 논의될 예정이다.

코아펙 장관회의 개최에 앞서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 시디 울드 타(Sidi Ould Tah) 아프리카개발은행 총재와 면담하고, 한·아프리카 경제협력과 한국·아프리카개발은행 간 협력 확대 방안을 논의했다.

양측은 AI·디지털을 한국과 아프리카개발은행 간 새로운 핵심 협력 분야로 발전시키고, 코아펙 신탁기금과 대외경제협력기금(EDCF), 경제발전경험공유사업(KSP) 등 다양한 협력 수단을 연계할 계획이다.

특히 구 부총리는 경쟁력을 갖춘 한국 기업들이 아프리카개발은행 사업에 활발하게 참여할 수 있도록 사업 정보와 조달 기회를 적극적으로 공유하고, 현지 정부·기업과의 연계를 지원해 줄 것을 요청했다.

재경부 관계자는 "양측은 이번 코아펙 장관회의를 계기로 AI·디지털, 개발금융, 민간투자 및 인적교류 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력하고, 구체적인 협력 과제를 지속적으로 발굴할 것"이라고 말했다.

wideopen@newspim.com