부산시 '2026 월드 스마트시티 엑스포' AI 중심 미래 도시 기술 전시

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AI 도시 전환·K-AI 시티 전략 논의

277개 기관 미래 도시 기술 선보여

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 해양·항만과 도심 곳곳이 인공지능(AI) 실험무대로 바뀐다. 스마트시티에서 AI 도시로의 전환을 내건 대규모 국제 행사가 10주년을 맞아 부산에서 열린다.

부산시는 국토교통부, 과학기술정보통신부와 함께 9일부터 11일까지 벡스코 제1전시장에서 2026 월드 스마트시티 엑스포(World Smart City Expo, WSCE)를 개최한다고 8일 밝혔다.

월드 스마트시티 엑스포는 아시아·태평양 지역 최대 규모 스마트시티 행사로 지난 2017년 시작돼 올해 10주년을 맞았다.

2026 월드 스마트시티 엑스포(World Smart City Expo, WSCE) 공식 포스터 [사진=부산시] 2026.09.08

올해 슬로건은 'Beyond Smart City, Into AI City(스마트시티를 넘어, AI 도시로)'로 지난 10년간 스마트시티 성과를 점검하고 새롭게 추진하는 'K-AI 시티'를 비롯한 미래 도시 기술과 서비스를 소개한다.

개막식은 김용석 국토교통부 대도시권광역교통위원장의 개회사에 이어 알리셰르 압디카디로프 카자흐스탄 알라타우 개발청장이 축사를 한다.

부산시 공동 주최기관 대표로 전재수 부산시장이 환영사를 겸해 'AI 시티, 지방정부의 역할과 비전'을 주제로 첫 번째 기조연설을 한다.

이어 위베르 베로슈 Urban AI 대표가 'AI·사람·도시의 공생'을 주제로 두 번째 기조연설을 하고, 김성훈 업스테이지 대표가 '도시를 지능적으로 움직이게 하는 AI'를 주제로 마지막 기조연설을 진행한다.

주요 공식행사에서는 인공지능을 중심으로 미래 도시 발전 방향과 새로운 도시 모델을 공유한다. 지난 6월 공모로 선정된 원주와 천안·아산, 현대차그룹 투자를 통해 조성되는 새만금 AI 수소 시티 등 AI 특화 시범도시 출범식이 열린다.

WSCE 리더스 포럼에는 위베르 베로슈 Urban AI 대표, 윌리 구오 Linker Vision 공동창업자, 이재용 현대차그룹 상무, 손병희 마음AI 대표 등 국내외 AI 시티 관련 기업 리더들이 참여해 발제와 패널 토론을 진행한다.

전시 프로그램에는 국내외 277개 기관이 참여해 인공지능, 교통·모빌리티, 주거, 에너지·환경, 방범·방재, 헬스케어 등 스마트시티를 구성하는 다양한 기술과 서비스를 선보인다.

주요 전시관으로는 원주와 천안·아산이 들어가는 AI 특화 시범도시 공동관, 울산시·대구시·광명시 등 지자체 도시관, 한국토지주택공사·한국수자원공사·새만금개발공사 등 공공기관관, 대한항공·네이버클라우드·KT 등 민간기업관이 조성된다.

특별관도 진행한다. K-AI 시티 특별관, 미래 스마트 항만과 인공지능 기술을 중심으로 구성한 부산 스마트오션관, 제로에너지빌딩과 모듈러주택 등 미래형 주거 기술을 체험할 수 있는 스마트그린빌드라운지를 운영한다.

전재수 시장은 "10주년을 맞이한 2026 월드 스마트시티 엑스포를 대한민국 해양수도 부산에서 개최하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "해양·항만과 도시 전반에 혁신 기술을 접목해 사람 중심의 AI 시티 모델을 선도해 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com