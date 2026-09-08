남양주시, 청렴시민감사관 추가 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 시민의 감사행정 참여를 확대하고 투명하고 청렴한 시정을 구현하기 위해 청렴시민감사관 일반분야를 추가 모집한다고 8일 밝혔다.

남양주시 청렴시민감사관 홍보물. [사진=남양주시]

시에 따르면 이번 추가 모집은 읍·면·동 종합감사 등 현장 중심 감사에 주민 참여를 넓히고 지역별로 균형 있는 시민 참여 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

시는 최근 '남양주시 청렴시민감사관 운영 규정'을 개정해 일반분야 청렴시민감사관 정원을 종전 20명 이내에서 40명 이내로 확대했으며 이번 모집 인원은 18명 이내다.

지원 자격은 남양주시에 주소를 두고 2년 이상 거주한 시민으로 접수 기간은 9월 7일부터 18일까지로 신청은 이메일, 방문, 우편 방식으로 할 수 있다.

시는 선정된 청렴시민감사관은 위촉일로부터 3년간 무보수 명예직으로 활동하게 되며 감사 활동 등에 참여할 경우에는 예산 범위 내에서 수당을 지급받을 수 있다고 설명했다.

주요 역할은 ▲종합·특정·일상감사 대상 기관의 업무 전반에 대한 감사 참여 ▲부패 유발 요인이 되는 불합리한 법령 및 제도 개선사항 건의 ▲공직자 청렴도 제고를 위한 자문 등이다.

시 관계자는 "청렴시민감사관은 시민의 시각에서 행정을 점검하고 현장의 다양한 의견을 감사행정에 반영하는 역할을 하고 있다"며 "청렴한 남양주를 함께 만들어 갈 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

신청 자격과 제출서류 등 자세한 내용은 남양주시 누리집 고시공고에서 확인할 수 있다.

asj7376@newspim.com