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820조 예산 풀린다…AI·전력·주택 수요에 건설株 뜬다

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 8일 820조9000억원 예산안을 편성했다
  • AI데이터센터·전력·용수 투자로 건설수혜가 커졌다
  • 공공주택 발주 확대에 건설·건자재주가 올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 관련 예산 10.8조→21.3조 2배 급증↑
7일 건설업 지수 상승률, 코스피 웃돌아

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 =  정부가 내년도 예산을 820조9000억원으로 대폭 확대하면서 건설투자 확대와 건설업의 수주 회복에 대한 기대가 커지고 있다.

AI 데이터센터와 전력·용수 투자가 늘고 공공주택 발주도 확대되면서 건설·건자재 업종의 수혜 가능성이 주목받고 있다.

◆ 내년 예산안 820조…대규모 주택 사업에 건설업 수혜 전망

8일 정부에 따르면, 2027년 예산안의 총지출은 820조9000억원으로 올해 보다 13.0% 증가했다. 건설업과 연관성이 높은 분야의 예산도 대부분 두 자릿수 증가율을 기록했다.

증가 폭이 가장 큰 분야는 '3대 메가프로젝트+AI'다. 관련 예산은 올해 10조8000억원에서 내년 21조3000억원으로 97.2% 늘어난다.

피지컬AI, AI 데이터센터(AIDC)에 필요한 전력·용수·산업단지 인프라도 지원 대상에 들어간다. 첨단산업 전력·용수 구축에 편성한 예산만 1조9500억원이다.

정부는 AI 투자가 늘수록 데이터센터 건설뿐 아니라 주변 기반시설 인프라도 뒤따라야 한다는 입장이다.

데이터센터는 전력 소비량이 큰 만큼 송·변전 시설이 필요하고 냉각 등에 사용할 용수 공급망도 갖춰야 한다. 정부의 AI 투자가 건설업의 수주 물량으로 연결될 수 있다고 보는 이유다.

이 밖에도 건설업종에 영향을 주는 사업 규모도 확대됐다. 청년 성장지원 예산은 28조2000억원에서 43조3000억원으로 53.5% 증가한다. 이 예산에는 청년주택 10만6000호 공급 사업 등이 포함됐다.

국토대전환과 지역 성장 사업이 포함된 K자형 양극화 대응 예산은 85조7000억원에서 117조1000억원으로 36.6% 늘어난다. 안전·경제안보 인프라와 연결되는 국민 안전·평화 예산은 30조7000억원에서 38조3000억원으로 24.8% 증가한다.

첨단산업·에너지 전환 관련 예산도 51조2000억원에서 62조8000억원으로 22.7% 확대된다.

주택 부문에서도 정부가 직접 건설 물량을 늘린다. 국토교통부 예산은 69조원으로 확대됐다. 공적주택 공급을 늘리는 동시에 PF 조기착공을 지원해 사업이 지연된 현장의 공사를 앞당긴다는 계획이다.

한국토지주택공사(LH)는 내년 7만6000호, 약 25조7000억원 규모의 주택을 발주할 계획이다. 오는 2028년부터는 발주 규모를 연간 10만호·30조원 이상으로 확대한다.

전력 분야에서는 송전단 에너지저장장치(ESS)와 수요유치형 변전소 사업이 새롭게 시작된다. 용수 분야에서는 동복댐 증축을 포함한 호남권 반도체산업단지 용수공급과 충청권 첨단산업 용수공급 사업이 본격적으로 추진된다.

이에 대해 박세라 신영증권 연구원은 "공공주택·도로·전력망·용수·유지보수 등 다양한 공종에서 물량이 확대되는 만큼 대형 건설사에서 중견 건설사, 시멘트·레미콘·철근 등 건자재까지 수혜의 저변이 넓어질 가능성이 있다"고 분석했다.

◆ 국내 건설, 건자재 주간 수익률 ↑…코스피 상승률 웃돌아

건설업종의 주가는 상승하는 흐름을 보이고 있다. 신영증권이 집계한 지난 4일 기준 국내 건설, 건자재 주간 수익률을 살펴보면, 동양파일의 상승률이 44.21%로 가장 높았다. SK디앤디도 41.88% 급등했다.

이어 ▲SH에너지화학 3.02% ▲지누스 2.65% ▲대림바스 1.83% ▲KCC 1.80% ▲한국토지신탁 1.20% ▲희림 1.15% ▲LX하우시스 1.13% ▲한신공영 1.05% 순이었다.

전날 종가 기준 코스피 건설업종은 4.82%, 코스피200 건설 업종은 5.80% 각각 올라 코스피 상승률(4.61%)을 웃돌았다. 주요 대형 건설사 가운데 대우건설은 9.26%, 삼성E&A는 4.69%, GS건설은 2.77%, 현대건설은 2.77% 각각 상승했다.

다만 정부 예산안 발표만으로 건설·건자재주 전반에 매수세가 확산했다고 해석하기에는 이르다는 시각도 나온다.

정부의 투자 계획과 실제 기업 실적 사이에는 시차가 있는 만큼 당장의 예산 증가만으로 수주와 이익 개선을 단정하기 어렵다는 의미다.

관건은 늘어난 예산이 실제 발주와 수주로 얼마나 빠르게 이어지느냐다. 정부 예산안은 지난 3일 국회에 제출됐으며 연말 국회 심의를 거쳐 확정된다. 이후 내년부터 사업별 발주와 착공이 순차적으로 진행될 전망이다.

건설사 실적에는 실제 공사 진행 상황에 따라 시차를 두고 반영된다. AI와 전력·용수, 공공주택 등 여러 분야에서 발주가 동시에 늘어날 경우 대형 건설사에서 시작된 수혜가 중견·전문건설사와 설계·엔지니어링, 건자재 업체까지 확산할 가능성이 있다.

박 연구원은 "이번 사이클의 또 다른 특징은 낙수효과의 확산"이라며 "현대건설,삼성물산,삼성E&A, DL이앤씨,GS건설,대우건설 등 글로벌 수행 경험을 보유한 대형사의 역할과 가치가 더욱 부각되고 세보엠이씨,희림,동부건설과 같은 중견·전문 사업자뿐 아니라 건자재 업체까지 수혜 범위가 확장될 것"이라고 전망했다.

지난 7일 오후 서울 여의도 한국거래소에 전광판에 지수가 표시되고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

plum@newspim.com

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내년 건강보험료 안 오른다 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부가 내년 건강보험료율을 동결하기로 했다. 보건복지부는 8일 제15차 건강보험정책심의위원회를 열고 이같이 밝혔다. 복지부는 내년 건강보험료율을 동결해 올해와 동일한 7.19%로 결정했다. 지역가입자의 재산보험료부과점수당 금액도 올해와 동일한 211.5원으로 정했다. 이형훈 보건복지부 제2차관이 28일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 범부처 자살예방대책 '긴급대응 강화방안' 발표를 하고 있다.2026.07.28. [사진 = 뉴스핌DB] 복지부는 동결을 결정한 이유에 대해 최근 지역·필수·공공의료 강화, 건강보험 보장 혁신방안 등 추진에 따른 지출 소요를 고려했다고 밝혔다. 현재 건강보험 재정은 최근 5년간 당기수지 흑자, 준비금 3.5개월분을 보유하는 등 안정적으로 운영하고 있다. 내년도 정부지원이 약 1조1000억원 증액된 부분도 고려됐다. 최근 반도체 산업 호황으로 인해 보험료 수입 증가가 기대되는 점 등을 종합적으로 판단해 동결 결정을 내렸다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 복지부는 "국민들께서 납부하신 보험료가 꼭 필요한 의료서비스에 효과적으로 사용될 수 있도록 지출효율화 과제를 적극적으로 발굴·추진하겠다"며 "지역·필수·공공의료 강화, 희귀·중증난치질환 등 국민 의료비 부담 완화도 지속적으로 추진해 나가겠다"고 설명했다. sdk1991@newspim.com 2026-09-08 14:09
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2차 국민성장펀드 30일 출시 [서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융위원회는 오는 30일부터 총 6000억원 규모의 '제2차 국민참여성장펀드'를 출시한다고 8일 밝혔다. 판매는 10월 15일까지 2주간(10영업일) 진행되며, 24개 은행과 증권사 영업점 및 온라인 채널을 통해 선착순 판매된다. ◆ 자펀드 운용사 10곳 선정…총 7200억 규모 조성 2차 펀드는 1차와 동일한 사모재간접공모펀드 구조다. 미래에셋·삼성·KB자산운용 등 공모펀드 운용사 3곳이 모집한 국민 자금 6000억원에 후순위 재정지원액 1200억원이 더해져 총 7200억원 규모로 실제 자펀드에 출자·운용된다. 실제 투자 운용을 담당할 자펀드 운용사로는 대형(1200억원) 2개사(디에스, 한국투자밸류), 중형(800억원) 4개사(브레인, KB, 쿼드, 트러스톤), 소형(400억원) 4개사(DB, NH헤지, 토러스, 하나) 등 총 10개사가 최종 선정됐다. 국민이 가입하는 3개 공모펀드는 10개 자펀드의 운용 수익을 동일하게 공유하므로 어느 판매사에서 가입하더라도 동일한 포트폴리오와 수익률을 적용받는다. [자료=금융위] ◆ 반도체·AI 등 첨단전략산업 집중 투자 주목적 투자 대상은 반도체, 이차전지, 바이오, AI, 방산, 로봇 등 12개 첨단전략산업 및 관련 기업이다. 개별 자펀드는 결성 금액의 60% 이상을 해당 분야에 투입해야 한다. 특히 자펀드 결성액의 30% 이상은 비상장기업(최소 10%) 및 코스닥 기술특례상장사(최소 10%)의 유상증자나 메자닌 등 신규 자금 공급 방식으로 투자된다. 유망 첨단기술 기업이 스케일업 단계에서 겪는 '죽음의 계곡(Death Valley)'을 극복할 수 있도록 신규 자금을 원활히 공급하겠다는 취지다. 나머지 40% 이내 자금은 운용사 자율 투자를 허용해 수익성과 안정성을 함께 도모한다. [자료=금융위] ◆ 서민 배정 물량 50%로 확대…소득공제·분리과세 혜택 금융당국은 청년과 서민의 참여 기회를 넓히기 위해 서민(근로소득 5000만원 이하 등) 전용 배정 물량을 기존 20%에서 50%(3000억원)로 대폭 확대했다. 판매 첫 주에는 온라인 판매 비중(은행 40%, 증권 60%)을 제한해 영업점 방문 고객의 가입 기회도 보장한다. 전용계좌를 통해 가입할 경우 최대 1800만원의 소득공제와 배당소득에 대한 9.9% 분리과세(최대 5년) 혜택을 받을 수 있다. 가입 한도는 연간 최대 1억원(5년간 2억원)이다. 다만 이번 2차 펀드는 1차 펀드 미가입자를 우선 지원하기 위해 1차 펀드 가입자의 재가입이 제한된다. 만기 5년의 환매금지형 상품으로 중도 환매가 불가능하다는 점도 유의해야 한다. 한편 이번 2차 펀드 가입 시에는 공공마이데이터 전산 시스템 개편을 통해 국세청 소득증빙 서류가 자동 제출되도록 절차가 간소화돼 고객 편의성이 대폭 개선될 전망이다. 다만, 24개 판매사 중 20개사(은행 10개사 전부, 증권 10개사)는 공공마이데이터 제도를 활용하고, 나머지 4개사는 개인정보보호위원회가 지원하는 사전협의 절차를 거쳐 스크레이핑 방식을 이용한다. [사진=금융위원회] ssup825@newspim.com 2026-09-08 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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