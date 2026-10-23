李 대통령, 29일 메르츠 독일 총리와 정상회담…AI·반도체·방산 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 29일 청와대에서 메르츠 독일 총리와 정상회담을 한다.
- 양국 정상은 AI·반도체·배터리 등 첨단산업 협력 확대를 논의한다.
- 국방·방산 협력과 교역·투자, 인적교류 확대 방안도 다룬다.
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G7 회의 이후 4개월 만에 재회…지역 정세·국제 현안도 논의 예정
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 이재명 대통령이 오는 29일 청와대에서 프리드리히 메르츠 독일 총리와 정상회담을 갖고 인공지능(AI)과 반도체 등 첨단산업을 비롯한 양국의 경제·안보 협력 확대 방안을 논의한다.
강유정 청와대 수석대변인은 23일 서면 브리핑을 통해 메르츠 총리가 제19회 독일 아시아·태평양 비즈니스 컨퍼런스(APK 2026) 참석을 계기로 29일부터 30일까지 한국을 공식 방문한다고 밝혔다.
독일 총리가 양자 공식 방문을 위해 한국을 찾는 것은 3년 만이다. 메르츠 총리가 취임한 이후로는 첫 공식 방한이다.
이 대통령과 메르츠 총리는 29일 오후 정상회담을 시작으로 공동언론발표와 공식만찬 등의 일정을 진행할 예정이다.
이번 회담에서는 양국의 교역·투자 활성화와 함께 배터리·반도체·AI 등 미래산업 분야의 협력 방안이 주요 의제로 다뤄진다. 국방·방위산업 협력 강화와 인적교류 확대를 비롯해 지역 정세 및 주요 국제 현안에 대해서도 의견을 교환할 계획이다.
양국은 긴밀한 경제협력 관계를 유지하고 있다. 독일은 한국의 유럽 내 최대 교역국으로 우리 기업 약 850개가 현지에 진출해 있다. 국내 주요 기업들이 독일에 유럽 지역본부를 두고 있을 만큼 경제적 연계도 활발하다.
이번 정상회담은 이 대통령과 메르츠 총리의 세 번째 만남이다. 양 정상은 지난해 11월 주요 20개국(G20) 정상회의와 올해 6월 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 각각 회담을 진행한 바 있다. 이번에는 G7 정상회의 이후 약 4개월 만에 다시 마주하게 된다.
메르츠 총리의 방한 기간에는 독일 경제계의 주요 국제행사인 독일 아시아·태평양 비즈니스 컨퍼런스도 서울에서 개최된다.
이 행사는 독일과 아시아·태평양 지역의 교역 및 투자 활성화 방안을 모색하는 민관 경제협력 행사다. 올해 회의는 29일부터 31일까지 열리며 한국에서 개최되는 것은 2007년 이후 19년 만이다.
청와대는 이번 정상회담을 계기로 양국의 경제적 협력 기반을 첨단산업과 안보 분야로 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
강 수석대변인은 이번 회담이 "양국 관계가 전략적이고 미래지향적인 방향으로 한 단계 더 도약하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com