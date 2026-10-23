李 대통령, 日 재계 대표단 접견..."한일 첨단산업 공급망 협력 필수"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 23일 일본 재계 대표단을 만나 경제협력 확대를 당부했다
- 이 대통령은 첨단산업 공급망 협력과 양국 민간 교류 강화를 강조했다
- 츠츠이 회장은 인적 교류 확대를 언급하며 경제계 협력 지속 의지를 밝혔다
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日 경제계 "인적 교류 1300만명 돌파"
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 이재명 대통령이 한일 재계회의 일본 측 대표단을 만나 첨단산업 공급망을 중심으로 양국의 경제협력을 강화하고 민간 교류를 확대해 나가자고 당부했다.
김성완 청와대 대변인은 23일 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 오후 청와대에서 츠츠이 요시노부 일본경제단체연합회 회장을 비롯한 일본 측 대표단을 접견하고 경제협력 확대 방안 등을 논의했다고 밝혔다.
이 대통령은 한국과 일본이 첨단산업 공급망에서 긴밀한 협력이 필요한 국가라는 점을 강조했다. 정상 간 셔틀외교를 통해 양국 관계를 발전시키고 있는 만큼 경제계와 민간 차원의 교류도 더욱 활성화해야 한다는 취지다.
이 대통령은 "한국과 일본은 첨단산업 공급망 차원에서 협력이 필수적인 중요한 국가"라며 "정상 간 셔틀외교를 활발히 이어가고 있는 것처럼 양국 경제계뿐만 아니라 민간 교류도 지속적으로 확대해 나가기를 희망한다"고 말했다.
이어 양국 재계가 오랜 기간 긴밀한 유대관계를 유지하며 경제 성장에 기여해 온 점을 높이 평가하고 기업인들의 노력에 감사를 표했다.
이에 츠츠이 회장은 양국 간 인적 교류가 역대 최고 수준으로 확대되고 있다는 점을 언급하며 협력 강화의 필요성에 공감했다.
츠츠이 회장은 "작년 양국의 인적 교류가 1300만명을 돌파하며 최고치를 경신하는 등 교류가 강화되고 있다"며 "국제 경제 질서가 혼란스러운 상황에서 유사한 입장을 가진 국가 간 협력의 중요성이 점차 커지고 있다"고 강조했다.
또한 과거 한일 관계가 어려움을 겪었던 시기에도 양국 경제계가 협력을 이어왔다는 점을 짚었다. 올해 33회째를 맞은 한일 재계회의를 계기로 앞으로도 경제계 차원의 협력을 지속하겠다는 의지도 밝혔다.
이 대통령은 양국 국민 사이의 긍정적인 인식이 확산하고 있다는 점에도 주목했다. 경제협력의 지속적인 발전을 위해 정부와 기업이 함께 노력해야 한다는 점을 재차 강조했다.
이 대통령은 "양국 국민들이 서로에 대한 호감도가 많이 높아지고 있다"며 "이웃 국가인 한국과 일본의 정부·재계가 미래지향적으로 경제 협력을 확대하기 위해 함께 노력하자"고 당부했다.
jane94@newspim.com