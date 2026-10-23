대한항공 이어 아시아나항공도 개인정보 유출…예약 시스템 운영사 해킹 여파

AI 핵심 요약beta
- 아시아나항공은 23일 아마데우스 해킹으로 예약정보 유출을 확인했다
- 유출 정보에는 결제정보가 없고 자체 데이터베이스 침해도 없었다
- 대한항공도 예약번호 유출을 확인하고 추가 피해 여부를 조사 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
항공사 자체 DB 침해 정황 없어…추가 피해 차단·보안 강화 조치 착수
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 대한항공에 이어 아시아나항공에서도 고객 개인정보가 유출된 것으로 확인됐다. 두 항공사가 공동으로 이용하는 글로벌 항공 IT 시스템 운영사에서 보안 사고가 발생하면서 고객 예약 관련 정보가 외부로 유출된 것으로 파악됐다.
23일 항공업계에 따르면 아시아나항공은 글로벌 항공 IT 시스템 운영사인 아마데우스의 정보 유출 사고로 자사 고객의 예약 관련 정보가 유출된 사실을 확인했다.
아시아나항공은 글로벌 항공 IT 시스템 운영사인 아마데우스의 정보 유출 사고로 고객의 예약 관련 정보가 외부로 유출된 사실을 확인했다고 밝혔다. 다만 유출된 정보에 결제 관련 정보는 포함되지 않은 것으로 파악됐다.
아시아나항공 자체 데이터베이스에 대한 직접적인 침해 정황도 확인되지 않았다. 회사 측은 현재 보안 강화 조치를 시행하고 있으며 추가 피해 예방과 재발 방지를 위해 고객 개인정보 보호 체계를 강화할 방침이다.
앞서 대한항공도 같은 업체를 통한 개인정보 유출 사실을 확인하고 고객들에게 관련 내용을 안내했다.
대한항공은 지난 20일 오후 10시 44분 아마데우스로부터 해킹 사고에 따른 고객 개인정보 유출 사실을 공식 통보받았다. 통보 직후 필요한 안전 조치를 시행했으며 자체 시스템과 데이터베이스(DB)를 점검한 결과 직접적인 침해 정황은 발견되지 않았다고 설명했다.
이번 사고는 아마데우스 시스템 계정에 등록된 로그인 인증정보를 이용해 권한이 없는 외부인이 접근하면서 발생한 것으로 추정된다.
침해 시점은 2023년 8월부터 올해 9월 사이로 추정되지만 정확한 발생 시기와 침해가 지속된 기간은 아직 확인되지 않았다.
현재까지 대한항공에서 유출된 것으로 확인된 정보는 고객 예약번호다. 아시아나항공에서도 예약 관련 정보가 유출됐지만 구체적인 항목과 피해 규모는 추가 확인이 필요한 상황이다.
대한항공은 아마데우스 측과 함께 추가 정보 유출 여부를 조사하고 있으며 새로운 피해 사실이 확인되면 해당 고객들에게 개별 통지할 방침이다.
다만 대한항공은 현재까지 이번 사고로 인한 2차 피해 사례는 확인되지 않았다는 입장이다.
고객들에게는 개인정보를 악용한 추가 피해에 주의해 달라고 당부했다. 출처가 불분명한 인터넷 주소(URL)를 클릭하거나 첨부파일을 내려받지 말고 개인정보 입력을 요구하는 의심스러운 메시지에도 응하지 않아야 한다는 설명이다.
아마데우스도 외부의 비인가 접근을 차단하고 다크웹 모니터링을 가동하는 등 추가 피해 방지를 위한 조치를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.
대한항공은 아마데우스 측에 보안 체계 강화와 재발 방지 대책 마련을 요구하고 있으며 아시아나항공도 자체 보안 점검과 고객정보 보호 조치를 강화하고 있다.
양사 모두 자체 데이터베이스가 직접 침해된 흔적은 확인되지 않았지만 외부 시스템을 통해 고객정보가 유출된 만큼 향후 조사 결과에 따라 구체적인 피해 범위가 드러날 전망이다.
jane94@newspim.com